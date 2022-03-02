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兩團體本周日辦網上領養日 為遭棄養動物尋家

行政人員版 04:00 2022/03/02

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近年香港面對疫情衝擊，加上移民潮，棄養動物嘅數量不斷上升，真係令人心痛。公關姊妹同黛安講，網上領養服務平台SUPPAW將聯同本地動物保護組織「PGRS毛守救援」，喺今個星期日（6日）下午2點，會舉辦本港首個網上領養日。

姊妹話有流浪動物義工見棄養問題成災，加上疫情嚴峻，令實體領養活動都減少咗，因此SUPPAW就聯同「PGRS毛守救援」組織，帶頭發起今次網上動物領養日。屆時SUPPAW就會同「毛守救援」，與參加者分享喺領養動物或暫託竉物前，需要作出嘅準備及注意事項。

黛安知道，SUPPAW喺去年6月開始運作至今，一直為唔同嘅領養慈善機構及團體做橋樑，提供整合流浪動物最新領養資訊，為流浪或被棄養嘅動物配對及尋找新主人，由創立至今已成功為40隻流浪動物處理領養個案，搵到合適嘅新領養家庭。

為咗支援前綫動物保護組織及義工服務，SUPPAW亦會加設網上籌款攤位，收益扣除成本後將撥捐「毛守救援」，同場嘅「毛守救援」亦會設有義賣活動，希望大家多多支持，為無家可歸嘅小動物尋找一個溫暖嘅家。

網上領養日詳情

日期︰3月6日

時間︰下午2時至4時

活動網站︰相關資訊【按此】

本文轉載自《晴報

港青創辦首個網上領養平台SUPPAW，以科技解決領養程序繁複問題，讓貓狗不再流浪。

港青創辦首個網上領養平台SUPPAW，以科技解決領養程序繁複問題，讓貓狗不再流浪。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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