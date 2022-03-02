榮耀Earbuds 3 Pro 可測體溫售1743元 行政人員版 2022/03/02 分享： 榮耀（HONOR）在世界行動通訊大會（MWC）2022上發布新一代智能手機Magic4，同時發表Earbuds 3 Pro藍牙全無綫耳機，除了無耳機綫束縛外，更首度植入溫度監測技術，預計售價199歐元 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 TikTok影片長度 上限增至10分鐘 今日 TikTok影片長度 上限增至10分鐘 加強網絡攻防 烏設志願IT軍團 2022/03/01 加強網絡攻防 烏設志願IT軍團 華為電子書閱讀器 紙質體驗減眼負荷 2022/03/01 華為電子書閱讀器 紙質體驗減眼負荷 遭冒名發出釣魚郵件 亞馬遜佔17.7%最多 2022/02/28 遭冒名發出釣魚郵件 亞馬遜佔17.7%最多 百大非遊戲App訂閱 去年全球收入1429億 2022/02/28 百大非遊戲App訂閱 去年全球收入1429億 耳機 藍牙 MWC HONOR 歐元