TikTok影片長度 上限增至10分鐘

社交平台的短片市場競爭愈趨激烈，短片平台TikTok近日宣布，影片長度上限將由3分鐘增至10分鐘。

TikTok形容這可為世界各地的創作者，釋放出更多的創意和可能性。TikTok指出，更長的影片可以讓創

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