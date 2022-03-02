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TikTok影片長度 上限增至10分鐘

行政人員版 2022/03/02

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社交平台的短片市場競爭愈趨激烈，短片平台TikTok近日宣布，影片長度上限將由3分鐘增至10分鐘。

TikTok形容這可為世界各地的創作者，釋放出更多的創意和可能性。TikTok指出，更長的影片可以讓創

...

欄名 : 科技新知

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