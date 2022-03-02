TikTok影片長度 上限增至10分鐘 行政人員版 2022/03/02 分享： 社交平台的短片市場競爭愈趨激烈，短片平台TikTok近日宣布，影片長度上限將由3分鐘增至10分鐘。 TikTok形容這可為世界各地的創作者，釋放出更多的創意和可能性。TikTok指出，更長的影片可以讓創 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 榮耀Earbuds 3 Pro 可測體溫售1743元 今日 榮耀Earbuds 3 Pro 可測體溫售1743元 加強網絡攻防 烏設志願IT軍團 2022/03/01 加強網絡攻防 烏設志願IT軍團 華為電子書閱讀器 紙質體驗減眼負荷 2022/03/01 華為電子書閱讀器 紙質體驗減眼負荷 遭冒名發出釣魚郵件 亞馬遜佔17.7%最多 2022/02/28 遭冒名發出釣魚郵件 亞馬遜佔17.7%最多 百大非遊戲App訂閱 去年全球收入1429億 2022/02/28 百大非遊戲App訂閱 去年全球收入1429億 社交平台 抖音