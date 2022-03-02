撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 港聞版 2022/03/02 分享： 「禁足令」消息引發超市搶購潮，藥房亦有相同情況，業界表示，近日生意額增加了5成至7成，撲熱息痛藥物、日用品和消毒用品均是搶購目標；業界透露現時本港備存的撲熱息痛藥物足夠使用兩個月，着市民毋須擔心。有口 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 今日 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 今日 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 都大東華護理系師生 助接種檢測 今日 都大東華護理系師生 助接種檢測 「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層 今日 「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層 你可能感興趣 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 今日 01:00 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 今日 01:00 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 都大東華護理系師生 助接種檢測 今日 01:00 都大東華護理系師生 助接種檢測 撲熱息痛 口罩 商務及經濟發展局 發展局