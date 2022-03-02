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撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月

港聞版 2022/03/02

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「禁足令」消息引發超市搶購潮，藥房亦有相同情況，業界表示，近日生意額增加了5成至7成，撲熱息痛藥物、日用品和消毒用品均是搶購目標；業界透露現時本港備存的撲熱息痛藥物足夠使用兩個月，着市民毋須擔心。有口

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