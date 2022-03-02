消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 港聞版 2022/03/02 分享： 本地疫情嚴峻，家家戶戶都搶購快速檢測包「看門口」。消委會已接獲24宗相關投訴，涉及產品質素及使用限期等爭議，涉款逾2萬元。 涉款逾2萬元 多屬網購 消委會提醒市民須留意產品是否獲港府認證，也要留意使用期限 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 今日 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 今日 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 都大東華護理系師生 助接種檢測 今日 都大東華護理系師生 助接種檢測 「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層 今日 「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層 你可能感興趣 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 今日 01:00 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 今日 01:00 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 都大東華護理系師生 助接種檢測 今日 01:00 都大東華護理系師生 助接種檢測 疫情 消委會 新冠肺炎疫情 病毒檢測