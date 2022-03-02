消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期

本地疫情嚴峻，家家戶戶都搶購快速檢測包「看門口」。消委會已接獲24宗相關投訴，涉及產品質素及使用限期等爭議，涉款逾2萬元。

涉款逾2萬元 多屬網購

消委會提醒市民須留意產品是否獲港府認證，也要留意使用期限

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