都大東華護理系師生 助接種檢測

多間大專院校師生出力支援抗疫，其中香港都會大學及東華學院的護理學院，也派出師生協助疫苗接種及檢測中心運作；東華學院更計劃向長者提供免費網上中醫診症服務。

東華學院表示，護理學院將有21位學者組成外展義工

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