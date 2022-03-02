  • 19°C
香港時間 : 2022302日 (三) 05:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

都大東華護理系師生 助接種檢測

港聞版 2022/03/02

分享：

多間大專院校師生出力支援抗疫，其中香港都會大學及東華學院的護理學院，也派出師生協助疫苗接種及檢測中心運作；東華學院更計劃向長者提供免費網上中醫診症服務。

東華學院表示，護理學院將有21位學者組成外展義工

...

相關文章

超市縮減營業時間 市民續搶購物資
今日
超市縮減營業時間 市民續搶購物資
撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月
今日
撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月
消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期
今日
消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期
「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層
今日
「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層

你可能感興趣

超市縮減營業時間 市民續搶購物資
今日 01:00
超市縮減營業時間 市民續搶購物資
撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月
今日 01:00
撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月
消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期
今日 01:00
消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期
疫苗 檢測中心 香港都會大學 東華學院 新冠肺炎疫情

上一篇文章

消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期

下一篇文章

「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？