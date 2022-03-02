都大東華護理系師生 助接種檢測 港聞版 2022/03/02 分享： 多間大專院校師生出力支援抗疫，其中香港都會大學及東華學院的護理學院，也派出師生協助疫苗接種及檢測中心運作；東華學院更計劃向長者提供免費網上中醫診症服務。 東華學院表示，護理學院將有21位學者組成外展義工 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 今日 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 今日 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 今日 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層 今日 「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層 你可能感興趣 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 今日 01:00 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 今日 01:00 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 今日 01:00 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 疫苗 檢測中心 香港都會大學 東華學院 新冠肺炎疫情