「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層 港聞版 2022/03/02 分享： 快速檢測包幾乎成為疫下必備物資，「深水埗明哥」的社企「北河同行」，獲ARISTA總批發商PandaMed捐贈1,000套快速檢測套裝，價值約10萬元。而新世界發展亦捐出200個抗疫檢測包，內有快速檢測 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 今日 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 今日 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 今日 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 都大東華護理系師生 助接種檢測 今日 都大東華護理系師生 助接種檢測 你可能感興趣 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 今日 01:00 超市縮減營業時間 市民續搶購物資 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 今日 01:00 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 今日 01:00 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 疫情 深水埗 社企 正能量