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「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層

港聞版 2022/03/02

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快速檢測包幾乎成為疫下必備物資，「深水埗明哥」的社企「北河同行」，獲ARISTA總批發商PandaMed捐贈1,000套快速檢測套裝，價值約10萬元。而新世界發展亦捐出200個抗疫檢測包，內有快速檢測

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