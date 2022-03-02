超市縮減營業時間 市民續搶購物資 部分提早關門 政府：確保必需品供應穩定 港聞版 2022/03/02 分享： 市面揣測「全民檢測」期間需禁足，市民陸續搶購食品、日用品「看門口」。政府再重申，市民毋須做太多猜測和不必要動作，當局會確保食物、必需品供應穩定。 而各大超市即日起縮減營業時間，百佳有12間分店下午3時便 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 今日 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 今日 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 都大東華護理系師生 助接種檢測 今日 都大東華護理系師生 助接種檢測 「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層 今日 「深水埗明哥」獲捐檢測包 轉贈基層 你可能感興趣 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 今日 01:00 撲熱息痛藥物 港存貨夠用兩月 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 今日 01:00 消委接24快檢包投訴 籲留意認證限期 都大東華護理系師生 助接種檢測 今日 01:00 都大東華護理系師生 助接種檢測 疫情 食品 超市 李家超 百佳 屈臣氏 惠康 罐頭 新冠肺炎疫情