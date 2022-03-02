市面揣測「全民檢測」期間需禁足，市民陸續搶購食品、日用品「看門口」。政府再重申，市民毋須做太多猜測和不必要動作，當局會確保食物、必需品供應穩定。

而各大超市即日起縮減營業時間，百佳有12間分店下午3時便

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