保誠保險業務執行總裁吳立賢：保誠蓄勢待發　銳意發展亞洲及非洲市場　推動業務長綫增長

作為一間領先業界的人壽保險公司及資產管理公司，保誠成立至今逾170年，在業內擁有悠久的歷史。隨着品牌於2021年10月在香港交易所發售新股（02378），不只代表着品牌的發展將踏入新里程，同時凸顯品牌對香港市場的重視──香港乃保誠的第二個於主板上市的地點，而除了倫敦以外，香港也是保誠其中一個總部辦事處的所在地。談及未來的發展方向，保誠保險業務執行總裁吳立賢直言公司將聚焦亞洲及非洲市場，而她更大談保誠業務增長的目標與願景。



Q：去年市場環境充滿挑戰，但保誠仍成功在港交所集資24億美元，你們會怎樣運用有關資金發展亞洲及非洲市場？試分享當中的策略。



吳：保誠能夠成功集資24億美元，我們非常感謝投資者的支持。保誠在香港擁有悠久的歷史，因此這裏亦成為我們進行股權融資的不二之選。透過是次股本集資，大大提高保誠財務的靈活性，令資源更見豐厚，有利於投資亞洲及非洲的新業務及策略性增長機遇。



目前，保誠為亞洲和非洲的1,700 萬客戶提供服務。我們正積極提升服務能力，目標是在2025年能為全球5,000萬保障不足或未曾投保的客戶提供服務。儘管亞洲及非洲的人民生活日益富裕，但兩大洲的人口仍未有足夠保險保障。據了解，在亞洲地區，每10人中就有8個未有購買保險；而在非洲地區則少於一半人口享有醫療保障¹。



為擴大業務規模，保誠會迅速推動業務、產品及服務的數碼化進程，藉此為亞洲及非洲更多人口提供醫療保健及財務保障。例如在疫情期間，憑藉多渠道的分銷網絡，我們的業務得以保持穩健，而未來我們會繼續加強並鞏固這個分銷策略。目前，保誠擁有規模最大的銀行保險網絡，並打算透過增加合作夥伴及分支機構，優化這個銀行保險網絡營銷策略。



此外，保誠遍布亞洲及非洲的56萬名理財顧問，也是公司拓展業務的原動力。隨着經濟步入數碼主導的時代，我們將繼續為理財顧問團隊提供最先進的技術，以便他們與客戶更有效地溝通，當中包括可支援他們遙距工作的裝備。因見愈來愈多理財顧問會同時使用遙距及面對面溝通模式為客戶完成投保申請，故公司將為客戶帶來更便捷的服務及選擇，方便客戶以他們喜歡的方式與保誠互動交流。

▲ 吳立賢於2020年初在印尼出席Pulse by Prudential 啟動儀式活動，並分享公司策略與願景。

Q：過去兩年的疫情對市場帶來哪些改變，又對保誠的業務帶來甚麼影響？



吳︰在後疫情時代，大眾的焦點和生活目標逐漸轉變，許多人正重新評估各自的優先事項、理想生活及未來計劃。例如他們會更關注自己的身心健康，更清楚意識到獲得優質醫療保障的重要性，而過去兩年因為經濟不明朗，也令他們意識到有必要制定更有效的長遠財務規劃。此外，步入數碼化時代，大眾亦更樂於在日常生活中使用不同科技服務。



因應上述消費需求及行為模式的轉變，保誠加大了科技發展上的投資，例如保誠Pulse by Prudential 健康應用程式（下稱Pulse）便是其中一個重要項目，它由AI人工智能驅動，設有創新的健康及理財功能，讓保誠能為客戶提供更佳服務，包括提供更簡便、獨立的數碼化醫療及壽險產品，令大眾更輕易獲得所需的保障。



儘管新冠病毒持續為經濟及社會民生帶來多方面的挑戰，而客戶的期望亦不斷改變，然而保誠會致力滿足客戶所需。而在2021年上半年，公司的業務表現穩健，並於亞洲10個市場成功實現雙位數的按年增長。

Q：你們對香港保險業的前景有何評價？保誠會怎樣配合市場發展，滿足客戶的需要？



吳：我們對香港保險業的前景仍然充滿信心。由於香港人口急速老化，我們預期大眾對醫療保健及醫療保障的需求將持續上升，而且香港的身故風險保障缺口仍然龐大，以2019年的數據為例，該缺口高達6.9萬億港元，幾乎是勞動人口每年加權平均收入的6倍²，所以隨着人均壽命延長，可以預期大眾對醫療保健及財務保障的需求勢必有增無減。



為了滿足客戶對健康及財富管理的需求，保誠開發了一系列創新的健康及儲蓄保障解決方案，尤其注重為客戶在面對危疾時提供財務支援的計劃。此外，公司又透過投資Pulse應用程式，提升數碼化服務水平。用戶可於保誠所在的市場下載該應用程式，而香港的Pulse用戶可享用視像診症服務、症狀評估及健康風險評估等保健服務，亦可透過該應用程式聯絡理財顧問，如進行詳盡的財務規劃諮詢等。憑着優質的產品和服務，以及全面的配套，在2021年上半年，保誠香港業務的客戶留存率高達99%，新業務的溢利更錄得雙位數增長。



除了上述的配套外，我們亦成功開發合資格延期年金保單（QDAP）及自願醫保計劃（VHIS）市場。當中QDAP在2021年上半年以超過15%的市場份額排名市場前三位，而自推出中檔VHIS產品後，2021年上半年的年度保費等值增加3倍以上。總結而言，香港是保誠的重要市場，現有客戶數目高達130萬。我們在香港擁有強大的多渠道分銷實力，憑着此穩固基礎，有望在本地市場持續擴充業務。

Q：粵港澳大灣區的發展料為業界帶來甚麼機遇？保誠為服務大灣區客戶制定了甚麼計劃？



吳：目前，內地大灣區城市的保險滲透率依然偏低， 以應對他們在健康保障及財富管理上日益上升的需求。我們會與不同銀行和數碼平台夥伴緊密合作，務求令廣東省大灣區內的居民更容易了解及負擔醫療保險及財務保障方案。由於保誠的核心目標在於守護客戶的健康及財富。為此，透過保誠保險及中信保誠人壽廣東省分公司在粵港兩地的多元分銷渠道，公司已為服務大灣區客戶準備就緒。連同中信保誠的營銷網絡，保誠集團的業務遍布廣東省內9個大灣區城市，為160萬客戶提供服務。



此外，保誠致力就科技創新和研發新產品進行投資，務求為更多客戶提供服務。例如中信保誠人壽廣東省分公司於今年初推出了一項按大灣區居民生活習慣和健康風險而研發的重大疾病保險方案，滿足他們的特定保障需要。此外，公司亦有為跨境保險服務的互聯互通作準備，期望藉此為大灣區內所有居民提供更貼心的醫療保險及財務保障方案。

▲ 吳立賢與保誠印尼的領導團隊在2020年初印尼Pulse by Prudential的啟動儀式活動的大合照。

Q：除了香港以外，保誠認為哪些市場具備增長潛力？



吳：我們認為中國、印度、印尼及泰國都有龐大的市場機遇及增長潛力。例如在中國內地市場方面，保誠與中國最大的企業中信集團各自出資50%建立了一家合資企業，業務涵蓋20多個省份99個城市，成功接通中國內地大部分市場。憑着市場地域的擴展，加上結合多元渠道、多元產品策略，我們於過去5年成功實現新業務保費增長達6倍，並且有信心於未來5年繼續保持高速增長。



至於印度方面，保誠與ICICI銀行設立了一家合資企業ICICI Prudential以開展聯營業務。在人壽保險及資產管理兩大領域，我們名列全國前三位。目前，印度人口高達14億，保障缺口卻達16.5萬億美元，保險滲透率更低至只有2.8%。因此，我們相信私營企業客戶群可望於2030年前增長兩倍，從目前的4,200萬增至1.2億以上。



在亞洲以外，保誠亦於2014年開始拓展非洲業務。時至今日，我們通過由11,000名理財顧問和6,000個銀行網點組成的分銷網絡，在非洲的8個市場開展業務。事實上，非洲是全球最低保險滲透率和最高自費醫療保健支出的地區，而保誠將採用與亞洲地區相類似的策略，計劃加強數碼科技服務並建立更多合作夥伴關係，以進一步鞏固公司的分銷網絡並擴大其在非洲市場的影響力。例如我們在加納與當地的電信供應商BIMA和AirtelTigo合作，為100萬人提供「微保險」（即小額健康保障），務求令消費者更容易了解及負擔保險服務與保障。



保誠深信，憑藉我們在亞洲的豐富經驗，加上公司在非洲的業務版圖和投資策略，能為日趨富裕的非洲人民服務，以應對他們在健康保障及財富管理上日益上升的需求。

▲ 保誠已與非洲足球聯合會簽署贊助協議，成為第33屆非洲國家杯（AFCON）2021 的官方保險合作夥伴。

有關公司的其他資訊，請瀏覽保誠的官方網站：bit.ly/36VgvJX

¹ 美國國立衞生研究院於2017年發表的文獻《非洲健康與疾病 》（Health and Diseases in Africa）

² 保險業監管局於2021年8月25日公布的《保障缺口「身故風險」研究》結果

（資料由保誠保險提供）