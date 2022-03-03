七天？十四天？醫管局指引變動，引起各方討論和猜測。是耶非耶，只能從理性和科學出發。

先看WHO（世界衛生組織）二○二○年五月份的指引：《Criteria for releasing COVID-19 patients from isolation》，清楚說明分辨兩類病人：第一類是有病徵感染者，要在病徵出現後十天再加上三天無病徵期，兩次陰性測試後，便可解除隔離。第二類是無病徵患者，只要陽性測試後十天轉為陰性便可。

再看香港政府二月二十日的指引：沒有或輕微病徵者會被送到Community Isolation Facilities（CIF），第七天測試若呈陰性便可回家隔離至第十四天再檢測。當然CIF嚴重不足，最終是總共要在家隔離十四天。至於這十四天的考量從何而來，為何跟WHO指引的十天有出入，便無從考究了。

醫管局高層宣布新指引，轄下員工感染七天轉為陰性，便可歸隊工作，主要是因大量員工感染，人手嚴重不足，未能應付醫院正常運作，作此改變乃出於無奈，情有可原之餘卻有嚴重邏輯問題，那句「普通市民我哋都要求佢哋十四天家居隔離」，難道醫管局員工不是普通市民？我們確是有特殊責任保護市民健康，但這只代表工作種類，並不代表員工生理上或感染危機上跟普通市民有何不同，最終還是傳染風險跟工作需求的平衡，政府有權作最終決定，但定要一視同仁。

若醫生這普通市民不幸染疫，也會想第一時間回到工作崗位，但絕不想為此而傳染病人或同事，七天？十四天？還是十天？

後記：政府在二月二十六日最新宣布一視同仁政策（已打兩針患者或接觸者最快七日可解除隔離）