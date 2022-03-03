英女皇去年罕有地在新冠疫情期間，發表「We will meet again」（我們必會重遇）的演說，講辭獲各界高度評價。從修辭學角度分析，演說達到團結和溫暖民心的成效。嚴格來說，女皇雖不算是政治領袖，但她在國際政治舞台卻是舉足輕重的政治象徵（Political Icon），其講辭甚有政治公關的參考價值。

演說中，她劈頭便感謝一群人：「我想向所有為了我們整個社會、在公共醫療系統下，一直無私而日以繼夜地工作的前綫醫護人員，還有那些護理工作者，以及其他後勤人員表達感謝。我可以肯定地說，全國人民會願意與我一起，去為到你們所做的事致以感謝之情，而你們每一刻所付出的辛勞，都是協助我們盡快重回常態……」

一聲感謝，雖未必對在奮戰中的前綫醫護人員有甚麼實質的幫助，但一個政治領袖是否具政治智慧，去表達自己明白和體察民情、體恤和感謝前綫員工，往往就是看這些細節位。一個政治領袖講一聲感謝，是一種由上而下的肯定，要人幫你頂住成個公共醫療系統、要人幫你去前綫打仗，連一個正面感謝都吝嗇、不曉講或只敷衍講，那就不僅政治智慧欠缺，也顯示為人冷漠，即使從職場智慧的層面上說，感謝上頭固然要，但都不要忽略辛苦幫你的前綫下屬。具備職場智慧者，上下都會兼顧得到。

有說香港公共醫療系統已瀕臨爆煲，我說根本已經爆煲，急症室停屍、候診長者要瞓紙皮等，已是嚴重負荷的危險綫。幾位好友是公家醫院的醫護人員，只能說，真正的情況比從傳媒看見的那幾段新聞更惡劣。我們從事其他行業都會擔心自己染疫影響家人，醫護人員就更加擔心了，有些更是因工作染疫剛癒不久，又趕緊跑回前綫工作，政府應該正面肯定他們的努力，以振軍心。

作為小市民，謹向所有香港公共醫療體系下的前綫醫護人員致謝和致敬：感謝你們當年投身公共醫療體系的志向，並一直堅持着；感謝你們在卑微不足的資源下，仍盡心盡力為這城市提供有質素的醫療服務；感謝你們一直守住香港公共醫療團隊的專業水準。祝願你們和家人安好。感謝！