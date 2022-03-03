「派糖」惠民生 開拓財源迎挑戰

財政司司長陳茂波於上周三（23日）發表了其任內最後一份《財政預算案》，受惠於地價和利得稅收入較預期理想，預計2021／22年度轉虧為盈，綜合盈餘為189億元，財政儲備截至今年3月31日預計為9,467億元。

過去兩年，香港乃至全球經濟飽受新冠疫情影響，尤其最近第5波疫情急劇惡化，令正在重拾正軌的本港經濟蒙上陰霾，因此這份財政預算案希望能控疫防疫、紓解民困、致力維持香港整體財政狀況穩定。

綠債加碼 推動經濟綠色轉型

除了多項短期一次性紓困措施，政府在預算案中亦有另類「派糖」，計劃在下年度發行多項零售債券，在環球金融市場動盪下，為市民提供回報穩定的投資選項，同時減低惠民措施為庫房帶來的財政壓力。

高達600億元的發債建議當中，包括不少於150億元的通脹掛鈎債券（即iBond）、不少於350億元的銀色債券，以及不少於100億元的綠色零售債券。政府於上月中公布了首輪綠色零售債券的發售詳情，以回應上一份預算案中提出發展綠色和可持續金融市場的方針；本份預算案隨即加碼，讓市民有更多機會參與投資兼具環境效益的綠色項目，為建設香港的綠色環境、綠色生活出一分力，同時取得與通脹掛鈎的穩定回報，達至雙贏局面；綠債加碼亦反映政府全力推動香港邁向2050年前碳中和的目標，推動經濟向綠色轉型的決心。

新冠疫情持續肆虐，為本港經濟帶來不穩定因素，在控疫防疫和落實紓困措施所需要投放的資源重擔下，政府必須加緊腳步，務求在不影響民生的基調底下，穩中求變，開源節流。

倡累進差餉 寬減更具針對性

差餉制度在過往20多年沒有重大改變，政府在上一份預算案中已預告，將會審視相關稅制。經檢視後，政府在是次預算案中提出了更具針對性的差餉寬減建議，包括僅限合資格並且是自然人的業主，就名下一個住宅物業申請寬減，預計於2023／24年度起落實；另外亦建議引入累進差餉制度，在2024／25年度按物業應課差餉租值首55萬元徵收5%、其後的25萬元徵收8%、80萬元以上的部分徵收12%的累進差餉。

另一方面，政府亦提出多項稅收優惠，藉以吸引更多投資者進駐香港，並加強香港在全球資本市場的吸引力，當中包括寬免「港股通」南向交易的市場莊家有關交易股票的買賣印花稅、為單一家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體提供稅務寬免、考慮提供半稅優惠（即以8.25%稅率課稅）予相關航運業商業主導人等。

去年，香港與全球130多個稅務管轄區落實由經合組織制定的國際稅務改革方案，其中包括全球最低實際稅率（即15%）的規定。

徵跨企最低補足稅 續簡單稅制

政府考慮由2024／25課稅年度開始，向大型跨國企業集團（泛指其集團整體營業額至少達7.5億歐元）徵收本地最低補足稅，預計每年會為庫房帶來150億元的稅收；與此同時，政府承諾在當前的經濟環境下，不會調整利得稅及薪俸稅稅率，強調維持香港稅制簡單、保留地域來源徵稅等原則的決心。

總括而言，這份預算案涵蓋面廣、紓困措施到位，也有開拓財源的理念，以應對日益增加的開支和資源壓力。筆者希望政府能順利落實各項措施，在全球疫症威脅及國際稅務改革的挑戰下，鞏固本港國際金融中心的地位，帶領香港走出困局。

▲ 在全球疫症和國際稅務改革的挑戰下，希望政府能順利落實預算案內各項措施，鞏固本港國際金融中心的地位，帶領香港走出困局。（湯致遠攝）