糾偏亂世 家族辦公室當仁不讓

香港家族辦公室協會（FOAHK）日前進行了一項調查，發現9成來自家族企業辦公室行業的受訪者認同，香港是亞洲的家族辦公室樞紐，當中最主要的3項因素，分別為「通往中國內地的獨特門戶」（66%）、「低稅率及簡單稅制」（57%）、「位於亞洲中心的戰略位置」（49%）。

調查亦發現，有近8成（79%）受訪者於2021年已開展「環境、社會和管治」（ESG）或影響力投資相關的資產配置，而在已進行相關資產配置的受訪者中，逾半數（52%）的配置達1成或以上，有27%受訪者更表示，相關配置佔資產2成或以上；8成半受訪者亦表示，今年將進一步增加ESG或影響力投資的力度。

關於家族企業辦公室持續增加ESG和影響力投資，筆者在本欄已詳細作出了闡述和分析，於本文不贅，而集中討論家族辦公室可以更向前邁進一步，即不僅通過影響力投資為社會的可持續發展增加福祉，更可以在未來有一個更宏大的使命，在今日地緣政治無比紛亂、疫情嚴重破壞全球經濟和民生運行秩序下，世界的發展充滿巨大不確定性，擁有巨額財富的家族企業透過家族辦公室，能夠為人類社會的發展做甚麼？

巨富影響力大 可成改變社會動力

筆者在家族辦公室培訓課程上常常提到，「如果設計得好的話，家族辦公室可以成為家族財富傳承，家族和諧傳承，甚至家族名譽和價值觀傳承的強有力的工具（即家族傳承的「三個保持」，見「家族企業『3個保持』推動共同富裕」」一文）。」家族辦公室是站在世界財富金字塔上最尖端的群體，手握巨大財富，除了可以傳承給家族下一代，同時也賦予了家族辦公室產生巨大社會影響力（Impact）的可能性，成為能夠改變社會的動力，同時能實現家族價值觀的順利傳承。

認清自身力量 制定新使命

在這個紛亂時代，筆者希望更多家族辦公室思索，「可以做甚麼」更有益於社會未來的發展？家族辦公室目前增加在ESG或影響力投資，其實也是一個好的開始，不過筆者認為，家族辦公室其實有更大的發揮空間，以下幾點建議供家族辦公室參考。

首先，家族辦公室要清楚認識到自身的潛在影響力，從而作出一個能力可逮、清晰和長遠的使命觀和願景。家族辦公室把保持家族財富的傳承、保持家族和諧關係的傳承、以及家族名譽和價值觀的傳承，內嵌到新的使命觀裏，不僅可以實現家族辦公室的傳承目標，還可以把家族企業傳承提升到一個新高度，為社會未來發展作出更大貢獻，將傳承由一個相對狹窄的個別範疇，擴大到一個觸及時代發展脈搏的廣闊領域。

筆者認為，只考慮把家族企業和財富傳承下一代，與考慮給五代、十代甚至百代的傳承，有着本質上的區別。如果考慮的是傳承千年，那麼家族關注的事情就不會僅僅是自己身邊近期發生的事情，而是整個國家，乃至整個地球、整個宇宙的可持續發展；家族建立長遠的使命觀和願景，才更有機會全面釋放自己的社會影響力。

眼光應更宏觀 促團結合作

第二，目前全球化正受到最嚴峻的考驗。過去幾年，大家目睹貿易戰、國際地緣政治博弈，大國之間互相敵視、甚至各自為政，尋求彼此之間的經濟關係「脫鈎」。在這種紛亂情況下，家族辦公室可說是站在一個「團結」世界和「分裂」世界的選擇交叉路口，所掌握的影響力發揮，到底是用來增加團結合作，抑或增加分裂？

事實上，今天紛亂的世界大環境，需要更多團結和合作力量，以糾正走向更紛亂、更分裂的岐途。這岐途浪費了地球寶貴的資源，令人類社會即使沒有倒退，但進步亦會很緩慢。從今天家族辦公室的視角，應該聚焦於更宏觀的世界，而不是只着眼於相對個別微觀的領域，多看長遠而少着眼於短綫。

無可否認，家族辦公室的投資視角和追求的目標，較財富管理公司的投資方針更長遠，但今天可能並不足夠，而是可以更長遠、以「大時代」的尺度來衡量，發揮出作為一個「全球公民和世界領袖」的角色，能夠改變社會的未來發展走向，否則世界有可能走向一個更紛亂和分裂的境地。

筆者長期研究家族企業和家族辦公室，對富裕家族的能力有樂觀期朌，並建議教育子女成為有責任感的「全球公民」，可以成為家族辦公室新使命的一個組成部分。

氣候衞生領域 需更聚焦

如今氣候問題已成為人類社會最重要的議題，影響深遠。解決地球氣候問題顯然需要全球各方聯合參與，國家固然需要參與，但沒有企業以至個人的參與配合，也成不了事。在這個議題上，家族企業和家族辦公室的影響力，例如進行綠色投資、聚焦環境方面的慈善等，肯定可以扮演一個重要角色。

另一個需要聚焦的行業發展領域，是公共衞生和醫療領域。經過今次疫情，相關領域在影響社會經濟方面發展的重要性更是不言而喻，而當中解決之道，也需要依賴全球各國共同合作。

試想如全球在2020年疫情爆發初期就通力合作，疫情可能早已過去。事實上，一些家族辦公室內設立「健康委員會」，以管理家族成員的健康問題，把這份關懷和健康需要推而廣之，擴大至一個更廣闊的社會領域，將成為家族辦公室的新使命。

另外，亦要聚焦網絡3.0的領域。以筆者所知，目前一些家族辦公室把資源投放到虛擬貨幣、非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT）、以至「元宇宙」中，有些則仍正處在「成形」的過程中，發展方向未定。如何把這些高科技形成的產業發展新領域，引導向一個對社會發展有裨益的方向而非相反，是一個影響深遠的重大問題；家族辦公室的投資選擇，可以令其成為一個正面的社會建設者，反之亦然。

總括來說，目前世界所呈現的紛亂和分裂，賦予了那些手握巨大財富或巨大權力的人一個撥亂反正的「時代使命」，為人類社會的未來發展作出正面貢獻。筆者不敢說完全懂得並對家族辦公室應該怎樣作出正確「指點」，而是希望大家能夠集思廣益，如何為我們未來世代的生活攜手營造一個美好環境，提出一些粗淺看法，當然也有對家族辦公室實踐「時代使命」的期盼！

▲ 如今氣候問題已成為人類社會最重要的議題，影響深遠，顯然需要全球各方聯合參與解決問題。圖為聯合國第26屆氣候大會。（路透社資料圖片）