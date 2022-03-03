撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 港聞版 2022/03/03 分享： 第5波疫情至今已有近2,000童染疫，不少家長憂子女染疫後發燒、頭痛，搶購撲熱息痛、布洛芬等止痛退燒藥物。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解構，兩款藥物功效不同，布洛芬兼備消炎效用，兩藥同服或可有助更快退 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 今日 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 今日 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 城大研人機介面系統 冀助採樣 今日 城大研人機介面系統 冀助採樣 煙癮深易染疫 重症風險增5成 今日 煙癮深易染疫 重症風險增5成 你可能感興趣 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 今日 01:00 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 今日 01:00 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 城大研人機介面系統 冀助採樣 今日 01:00 城大研人機介面系統 冀助採樣 疫情 新冠肺炎 發燒 頭痛 類固醇 撲熱息痛 消炎止痛藥 治療