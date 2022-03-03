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撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒

港聞版 2022/03/03

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第5波疫情至今已有近2,000童染疫，不少家長憂子女染疫後發燒、頭痛，搶購撲熱息痛、布洛芬等止痛退燒藥物。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解構，兩款藥物功效不同，布洛芬兼備消炎效用，兩藥同服或可有助更快退

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疫情 新冠肺炎 發燒 頭痛 類固醇 撲熱息痛 消炎止痛藥 治療

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