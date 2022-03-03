城大研人機介面系統 冀助採樣 港聞版 2022/03/03 分享： 城市大學研究團隊開發一套人機介面操作（HMI）系統，能遙控機械人模仿人體動作來完成複雜任務，日後有望為新冠病毒測試進行採樣，遙距照顧傳染病患者，紓緩醫護壓力。研究成果已刊登於學術期刊《科學進展》。 遙控 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 今日 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 今日 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 今日 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 煙癮深易染疫 重症風險增5成 今日 煙癮深易染疫 重症風險增5成 你可能感興趣 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 今日 01:00 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 今日 01:00 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 今日 01:00 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 香港城市大學 機械人 傳染病