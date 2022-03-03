城大研人機介面系統 冀助採樣

城市大學研究團隊開發一套人機介面操作（HMI）系統，能遙控機械人模仿人體動作來完成複雜任務，日後有望為新冠病毒測試進行採樣，遙距照顧傳染病患者，紓緩醫護壓力。研究成果已刊登於學術期刊《科學進展》。

遙控

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