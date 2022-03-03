煙癮深易染疫 重症風險增5成

港大與中大聯合研究發現，煙癮愈深，染疫機會也愈大，包括患上輕微及嚴重肺炎病徵的風險會增加19%，染上重症風險亦會增加近5成。研究團隊稱，可藉此強調患上新冠肺炎也是吸煙的害處之一，或有助刺激煙民戒煙，或

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