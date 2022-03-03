煙癮深易染疫 重症風險增5成 港聞版 2022/03/03 分享： 港大與中大聯合研究發現，煙癮愈深，染疫機會也愈大，包括患上輕微及嚴重肺炎病徵的風險會增加19%，染上重症風險亦會增加近5成。研究團隊稱，可藉此強調患上新冠肺炎也是吸煙的害處之一，或有助刺激煙民戒煙，或 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 今日 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 今日 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 今日 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 城大研人機介面系統 冀助採樣 今日 城大研人機介面系統 冀助採樣 你可能感興趣 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 今日 01:00 退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 今日 01:00 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 今日 01:00 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 新冠肺炎 煙草產品 香港大學 香港中文大學