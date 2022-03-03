全民檢測消息傳出，近日即現搶購潮，退燒藥供應亦緊張。多名醫生反映成人及兒童退燒藥現短缺，最快3月中才有供應，亦有指最快5月才有貨，形容情況前所未見，籲市民勿囤積藥物，影響真正有需要病人；公院藥劑師稱疫

...