退燒藥荒前所未見 最快月中有貨 公院用藥量飈10倍 憂全民檢測更短缺 港聞版 2022/03/03 分享： 全民檢測消息傳出，近日即現搶購潮，退燒藥供應亦緊張。多名醫生反映成人及兒童退燒藥現短缺，最快3月中才有供應，亦有指最快5月才有貨，形容情況前所未見，籲市民勿囤積藥物，影響真正有需要病人；公院藥劑師稱疫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 今日 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 今日 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 城大研人機介面系統 冀助採樣 今日 城大研人機介面系統 冀助採樣 煙癮深易染疫 重症風險增5成 今日 煙癮深易染疫 重症風險增5成 你可能感興趣 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 今日 01:00 撲熱息痛布洛芬 同時服更快退燒 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 今日 01:00 第5波逾1900童入院 2歲以下最多 城大研人機介面系統 冀助採樣 今日 01:00 城大研人機介面系統 冀助採樣 疫情 新冠肺炎 衞生署 發燒