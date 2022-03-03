九巴2千員工缺勤 停88路綫 港聞版 2022/03/03 分享： 5間巴士公司共104條路綫周五（4日）起暫停服務，至3月16日為期近兩周；當中九巴佔88條，旗下約兩成路綫停運。九巴回應指，有逾2,000名員工染疫或受強檢，由於大量員工缺勤，只能暫停營運部分路綫，謹 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 昨逾5.5萬確診飈7成 再創新高 今日 昨逾5.5萬確診飈7成 再創新高 醫局4322醫護員工染疫 僅600人復工 今日 醫局4322醫護員工染疫 僅600人復工 港3至11歲童 累計逾19萬已打首針 今日 港3至11歲童 累計逾19萬已打首針 你可能感興趣 昨逾5.5萬確診飈7成 再創新高 今日 01:00 昨逾5.5萬確診飈7成 再創新高 醫局4322醫護員工染疫 僅600人復工 今日 01:00 醫局4322醫護員工染疫 僅600人復工 港3至11歲童 累計逾19萬已打首針 今日 01:00 港3至11歲童 累計逾19萬已打首針 巴士 疫情 港鐵 九巴 運輸署 渡輪 城巴 新巴 隔離檢疫