九巴2千員工缺勤 停88路綫

5間巴士公司共104條路綫周五（4日）起暫停服務，至3月16日為期近兩周；當中九巴佔88條，旗下約兩成路綫停運。九巴回應指，有逾2,000名員工染疫或受強檢，由於大量員工缺勤，只能暫停營運部分路綫，謹

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