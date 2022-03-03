本港疫情持續爆發，單日確診個案急升近7成，至逾5.5萬宗再創新高。衞生防護中心指，疫情仍未見頂；而昨呈報染疫者離世個案為連續2日破百達160宗，過去一周已逾760名患者病歿，醫管局已緊急聯絡供應商安裝

...