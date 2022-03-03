昨逾5.5萬確診飈7成 再創新高 5巴士公司104條路綫 明起暫停 港聞版 2022/03/03 分享： 本港疫情持續爆發，單日確診個案急升近7成，至逾5.5萬宗再創新高。衞生防護中心指，疫情仍未見頂；而昨呈報染疫者離世個案為連續2日破百達160宗，過去一周已逾760名患者病歿，醫管局已緊急聯絡供應商安裝 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 九巴2千員工缺勤 停88路綫 今日 九巴2千員工缺勤 停88路綫 醫局4322醫護員工染疫 僅600人復工 今日 醫局4322醫護員工染疫 僅600人復工 港3至11歲童 累計逾19萬已打首針 今日 港3至11歲童 累計逾19萬已打首針 疫情打擊公交運作 4渡輪綫停運 今日 疫情打擊公交運作 4渡輪綫停運 港鐵1500員工確診隔離 8綫再削班 今日 港鐵1500員工確診隔離 8綫再削班 你可能感興趣 九巴2千員工缺勤 停88路綫 今日 01:00 九巴2千員工缺勤 停88路綫 醫局4322醫護員工染疫 僅600人復工 今日 01:00 醫局4322醫護員工染疫 僅600人復工 港3至11歲童 累計逾19萬已打首針 今日 01:00 港3至11歲童 累計逾19萬已打首針 疫情 新冠肺炎 衞生防護中心 港鐵 鐵路 巴士 梁子超