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昨逾5.5萬確診飈7成 再創新高

5巴士公司104條路綫 明起暫停

港聞版 2022/03/03

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本港疫情持續爆發，單日確診個案急升近7成，至逾5.5萬宗再創新高。衞生防護中心指，疫情仍未見頂；而昨呈報染疫者離世個案為連續2日破百達160宗，過去一周已逾760名患者病歿，醫管局已緊急聯絡供應商安裝

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