作為駕駛者，不知道大家會不會有跟我同一樣的煩惱？這是司機和乘客都會面臨的抉擇——泊好車後，應否帶着攜同的物品離開車廂？車內的物品有否被盜竊的風險？很多人會把用不着或沉重的物品暫時放在座駕，甚至長期儲存在車尾箱。但賊人防不勝防，你永遠不知道有沒有人盯着你存放在車上的物品，當你回頭取車時，發現車窗玻璃被打破甚至車尾箱被撬開，汽車攝錄機、筆記型電腦等通通被偷去，即使報警並翻看附近的閉路電視（如有），尋回失物的機會往往不大。難道只能夠嘆自己運滯倒霉？



三保全保不包個人財物損失



現時的汽車保險分為第三者責任保險（俗稱「三保」）和綜合汽車保險（俗稱「全保」）。前者是香港法例必須，商用車或者私家車車主購買三保後才可在道路上駕駛有關車輛，三保主要就交通意外對第三者造成的傷亡及財物損失作出賠償，並不保障司機傷亡和自己車輛的損毀；後者並非法例必須，全保可因應汽車損毀、第三者法律責任，以及因火災、水浸、交通意外或者失竊等帶來的損失而賠償。



買全保不就是包括「失竊」嗎？沒錯，但一般情況下，全保的失竊保障只涵蓋車輛本身，並不包括放置在車內的個人財物，例如相機、手提電腦、手提包、露營用品等。坊間保險公司的全保通常只會保障汽車原裝設置的損毀，例如原裝汽車音響系統、原裝行車記錄儀等被偷去後，才會賠償。



首創免費專屬汽車個人財物保障



蘇黎世保險（香港）明白一般汽車保險無法保障車內個人財物，亦知道很多車主泊車後，不可能時刻隨身攜帶所有大件或貴重物品，所以特意推出市場首創——專屬免費汽車個人財物保障，為因失竊引致的車內個人財物損失提供免費保障。



有了專屬的汽車個人財物保障，從此駕駛私家車出入，泊好車離開車廂時，不用再為車廂或車尾箱內存放的個人物品而牽掛擔憂！

註1：關於WIL:

WIL 由Let's Go Limited提供。Let's Go Limited並非持牌保險中介人，亦不是蘇黎世保險有限公司（於瑞士註冊成立之有限公司）（「蘇黎世」）的保險中介人。Let’s Go Limited為免費汽車個人財物保障之主保單持有人，如您接受此保障，您將成為此保單之受保成員。本保單由鴻基保險經紀有限公司安排（鴻基保險經紀有限公司為持牌保險經紀公司，牌照號碼 FB1335）並由蘇黎世承保。蘇黎世對所有新受保成員保留最終批核及決定權。



註2：以上禮遇之推廣期由即日起至2022年9月14日，並受條款及細則約束，詳情請參閱WIL內之推廣詳情。本計劃的保險期限由WIL會員註冊之日起計算。保單等候期為72小時。有關此計劃的內容細則及不承保事項將詳細列於保單之內，如有任何差異，均以保單內之條款細則為準。本宣傳資料只供參考之用，並不構成保險合約的一部分。

（特約）