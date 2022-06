作為駕駛者,不知道大家會不會有跟我同一樣的煩惱?這是司機和乘客都會面臨的抉擇——泊好車後,應否帶着攜同的物品離開車廂?車內的物品有否被盜竊的風險?很多人會把用不着或沉重的物品暫時放在座駕,甚至長期儲存在車尾箱。但賊人防不勝防,你永遠不知道有沒有人盯着你存放在車上的物品,當你回頭取車時,發現車窗玻璃被打破甚至車尾箱被撬開,汽車攝錄機、筆記型電腦等通通被偷去,即使報警並翻看附近的閉路電視(如有),尋回失物的機會往往不大。難道只能夠嘆自己運滯倒霉?



三保全保不包個人財物損失



現時的汽車保險分為第三者責任保險(俗稱「三保」)和綜合汽車保險(俗稱「全保」)。前者是香港法例必須,商用車或者私家車車主購買三保後才可在道路上駕駛有關車輛,三保主要就交通意外對第三者造成的傷亡及財物損失作出賠償,並不保障司機傷亡和自己車輛的損毀;後者並非法例必須,全保可因應汽車損毀、第三者法律責任,以及因火災、水浸、交通意外或者失竊等帶來的損失而賠償。



買全保不就是包括「失竊」嗎?沒錯,但一般情況下,全保的失竊保障只涵蓋車輛本身,並不包括放置在車內的個人財物,例如相機、手提電腦、手提包、露營用品等。坊間保險公司的全保通常只會保障汽車原裝設置的損毀,例如原裝汽車音響系統、原裝行車記錄儀等被偷去後,才會賠償。



首創免費專屬汽車個人財物保障



蘇黎世保險(香港)明白一般汽車保險無法保障車內個人財物,亦知道很多車主泊車後,不可能時刻隨身攜帶所有大件或貴重物品,所以特意推出市場首創——專屬免費汽車個人財物保障,為因失竊引致的車內個人財物損失提供免費保障。



有了專屬的汽車個人財物保障,從此駕駛私家車出入,泊好車離開車廂時,不用再為車廂或車尾箱內存放的個人物品而牽掛擔憂!

註1:關於WIL:

WIL 由Let's Go Limited提供。Let's Go Limited並非持牌保險中介人,亦不是蘇黎世保險有限公司(於瑞士註冊成立之有限公司)(「蘇黎世」)的保險中介人。Let’s Go Limited為免費汽車個人財物保障之主保單持有人,如您接受此保障,您將成為此保單之受保成員。本保單由鴻基保險經紀有限公司安排(鴻基保險經紀有限公司為持牌保險經紀公司,牌照號碼 FB1335)並由蘇黎世承保。蘇黎世對所有新受保成員保留最終批核及決定權。



註2:以上禮遇之推廣期由即日起至2022年9月14日,並受條款及細則約束,詳情請參閱WIL內之推廣詳情。本計劃的保險期限由WIL會員註冊之日起計算。保單等候期為72小時。有關此計劃的內容細則及不承保事項將詳細列於保單之內,如有任何差異,均以保單內之條款細則為準。本宣傳資料只供參考之用,並不構成保險合約的一部分。

