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抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式

副刊版 2022/03/04

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香港疫情非常嚴峻，在家避疫期間便要經常下廚或叫外賣。如果想吃得豪一點，可以選擇高質素的美食。最近有3間米芝蓮中菜館均推出多款外賣菜式，選用優質食材製作多款矜貴菜式。大家不妨吃一頓豐富美食，好好善待自己

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欄名 : Food

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