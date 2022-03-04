抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式 副刊版 2022/03/04 分享： 香港疫情非常嚴峻，在家避疫期間便要經常下廚或叫外賣。如果想吃得豪一點，可以選擇高質素的美食。最近有3間米芝蓮中菜館均推出多款外賣菜式，選用優質食材製作多款矜貴菜式。大家不妨吃一頓豐富美食，好好善待自己 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 星級日廚再度回歸長本 今日 星級日廚再度回歸長本 Date by TATE時令美食盒回歸 2022/02/18 Date by TATE時令美食盒回歸 香港嘉里酒店 X Yves Rocher 推出美肌下午茶 2022/02/18 香港嘉里酒店 X Yves Rocher 推出美肌下午茶 米芝蓮女廚中環再開餐廳 菜單以大豆作主題 2022/02/18 米芝蓮女廚中環再開餐廳 菜單以大豆作主題 康得思酒店餅店 X 九龍麵粉廠 推出甜蜜糕點 2022/02/11 康得思酒店餅店 X 九龍麵粉廠 推出甜蜜糕點 疫情 香港 服務 酒店 設計 餐廳 美食 澳洲 食品 菜式