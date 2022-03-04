星級日廚再度回歸長本 副刊版 2022/03/04 分享： 去年中，著名的柏屋懷石料理告別香港時，令眾饕客們惋惜不已，不少人對其料理長長本輝彥的手藝懷念非常。 然而踏入新一年有新喜訊，就是長本師傅回歸，在原址以「旬」料理形式，再次展現他那星級料理廚藝，讓大家續享 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式 今日 抗疫在家嘗星級美食 精選米芝蓮中菜館外賣菜式 Date by TATE時令美食盒回歸 2022/02/18 Date by TATE時令美食盒回歸 香港嘉里酒店 X Yves Rocher 推出美肌下午茶 2022/02/18 香港嘉里酒店 X Yves Rocher 推出美肌下午茶 米芝蓮女廚中環再開餐廳 菜單以大豆作主題 2022/02/18 米芝蓮女廚中環再開餐廳 菜單以大豆作主題 康得思酒店餅店 X 九龍麵粉廠 推出甜蜜糕點 2022/02/11 康得思酒店餅店 X 九龍麵粉廠 推出甜蜜糕點 疫情 香港 日本 餐廳 中環 菜式 魚 甜品 米芝蓮 北海道