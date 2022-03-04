星級日廚再度回歸長本

去年中，著名的柏屋懷石料理告別香港時，令眾饕客們惋惜不已，不少人對其料理長長本輝彥的手藝懷念非常。

然而踏入新一年有新喜訊，就是長本師傅回歸，在原址以「旬」料理形式，再次展現他那星級料理廚藝，讓大家續享

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