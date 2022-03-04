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神之點滴Vacheron Constantin

副刊版 2022/03/04

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如上帝創造世界只用了7天，這枚在2100年之前毋須調校，能精準反映豐富變化的曆法，並擁有16項功能的複雜計時腕錶，用上江詩丹頓（Vacheron Constantin）旗下Les

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欄名 : Watch

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