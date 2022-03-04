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我與男神的距離 MIKIMOTO X COMME des GARCONS

副刊版 2022/03/04

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猶記得兩三年前，看到男模以一身女裝剪裁的西裝外套走上由川久保玲主理的COMME des GARCONS HOMME PLUS 2020春夏季的天橋時，雙眼不期然聚焦到男模頸上的一串串珍珠頸鏈，當下，只

...

欄名 : Jewelry

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