我與男神的距離 MIKIMOTO X COMME des GARCONS 副刊版 2022/03/04 分享： 猶記得兩三年前，看到男模以一身女裝剪裁的西裝外套走上由川久保玲主理的COMME des GARCONS HOMME PLUS 2020春夏季的天橋時，雙眼不期然聚焦到男模頸上的一串串珍珠頸鏈，當下，只 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 向蘇富比古董致敬 Pharrell Williams x Tiffany & Co. 2022/02/18 向蘇富比古董致敬 Pharrell Williams x Tiffany & Co. 情人節贈興最緊要飾趣 2022/02/11 情人節贈興最緊要飾趣 在空中的這一秒Piaget 2022/02/04 在空中的這一秒Piaget Louis Vuitton 閃亮的勇氣 2022/01/14 Louis Vuitton 閃亮的勇氣 珠寶藝術家Cindy Chao榮膺 法國藝術與文學騎士勳章 2022/01/07 珠寶藝術家Cindy Chao榮膺 法國藝術與文學騎士勳章 香港 產品 日本 品牌 設計 法國 廣告 時尚 珠寶