「不到長城非好漢」,按毛澤東的說法,第一位樂得「好漢」稱號的美國總統,當然是Richard Nixon(尼克遜),五十年前的二月,尼克遜穿起毛領大衣步上八達嶺長城。

一九七二年,長城上寒風凜凜,一眾中國團隊圍着這美國領導人,相比之下,他不僅個子高人一等,就連衣服外形也勝一籌,在紀錄短片中,他說了不少讚美說話,例如:Great Wall by great people」(偉大城牆由偉大人民建成),其中最意味深長的,是這句「Symbol of what China in the past has been and of what China in the future can become」,長城代表中國過去豐功偉績,也代表中國的偉大未來。

尼克遜這話聽來美麗卻內裏有刺,就如對年輕少女說,她童年時可愛而將來也會很漂亮,這相等於說她現在很醜。那時代的中國確是醜小鴨,大躍進失敗後,便來個文化大革命,國家窮得厲害,人民生活也苦,只是全世界想不到尼克遜的預言這麼準確,短短五十年,這醜小鴨早已是振翅長高的美天鵝,單看今年冬奧的完美安排,便已羨煞旁人。

毛澤東《清平樂.六盤山》這首詞中的「長城好漢」,寓意為夢想而奮鬥的人,長城是歷代中國人奮鬥的成果,也代表我國人民特質,從世界各地華僑成功史和中國近代改革開放的歷史,艱苦奮鬥絕對是故事主題,也是我們成功之道。

祝願每個香港人都是「長城好漢」,憑艱苦奮鬥定能走出困境。