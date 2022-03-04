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長城好漢

副刊版 2022/03/04

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「不到長城非好漢」，按毛澤東的說法，第一位樂得「好漢」稱號的美國總統，當然是Richard Nixon（尼克遜），五十年前的二月，尼克遜穿起毛領大衣步上八達嶺長城。

一九七二年，長城上寒風凜凜，一眾中國團隊圍着這美國領導人，相比之下，他不僅個子高人一等，就連衣服外形也勝一籌，在紀錄短片中，他說了不少讚美說話，例如：Great Wall by great people」（偉大城牆由偉大人民建成），其中最意味深長的，是這句「Symbol of what China in the past has been and of what China in the future can become」，長城代表中國過去豐功偉績，也代表中國的偉大未來。

尼克遜這話聽來美麗卻內裏有刺，就如對年輕少女說，她童年時可愛而將來也會很漂亮，這相等於說她現在很醜。那時代的中國確是醜小鴨，大躍進失敗後，便來個文化大革命，國家窮得厲害，人民生活也苦，只是全世界想不到尼克遜的預言這麼準確，短短五十年，這醜小鴨早已是振翅長高的美天鵝，單看今年冬奧的完美安排，便已羨煞旁人。

毛澤東《清平樂．六盤山》這首詞中的「長城好漢」，寓意為夢想而奮鬥的人，長城是歷代中國人奮鬥的成果，也代表我國人民特質，從世界各地華僑成功史和中國近代改革開放的歷史，艱苦奮鬥絕對是故事主題，也是我們成功之道。

祝願每個香港人都是「長城好漢」，憑艱苦奮鬥定能走出困境。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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