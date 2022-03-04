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中環Musubi Hiro 推出全新周末無限暢飲早午餐

副刊版 2022/03/04

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中環美食酒吧Musubi Hiro最新推出3道菜周末早午餐（$268/位）及兩小時無限暢飲套餐（$198/位），讓食客一邊品嘗富有日式居酒屋風味的美饌，一邊享受愜意時光。

周末早午餐先由令人垂涎的前菜揭

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欄名 : 新鮮熱辣

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