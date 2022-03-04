中環Musubi Hiro 推出全新周末無限暢飲早午餐 副刊版 2022/03/04 分享： 中環美食酒吧Musubi Hiro最新推出3道菜周末早午餐（$268/位）及兩小時無限暢飲套餐（$198/位），讓食客一邊品嘗富有日式居酒屋風味的美饌，一邊享受愜意時光。 周末早午餐先由令人垂涎的前菜揭 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」 今日 沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」 Feather & Bone與英國駐香港總領事館 舉辦英國美食節 2022/03/02 Feather & Bone與英國駐香港總領事館 舉辦英國美食節 Simply Pleasure推出翻熱即食系列 以茶配蛋糕芝士另類享受 2022/02/28 Simply Pleasure推出翻熱即食系列 以茶配蛋糕芝士另類享受 意大利餐廳Paper Moon 維港春日下午茶 2022/02/26 意大利餐廳Paper Moon 維港春日下午茶 Black Sheep旗下3間餐廳 推出午間饗樂精選 2022/02/26 Black Sheep旗下3間餐廳 推出午間饗樂精選 日本 餐廳 美食 中環 菜式 外賣 魚 銅鑼灣 灣仔 蛋