沖繩縣與法式糕點Jouer 合作推出「沖繩海岸下午茶」

位於日本最南端的沖繩縣，四面被海洋包圍由超過160座島嶼組成，終年氣候溫暖，獨特土壤環境孕育出不少著名產物，是次與法式糕點品牌Jouer合作，於即日至3月21日期間，以沖繩食材炮製精緻美點。

沖繩產物豐

...