染疫居家自療理 小心失眠找上你

新冠疫情千變萬化，特區政府應接不暇，染疫市民得不到支援發出怨罵，但應接不暇就是應接不暇，確診者惟有足不出大廈，關上房門食藥休息度閒暇，等待輕症過去出關吧，到時又一條好漢也！

然而，大家需要提防身體一種變化，就是有無失眠，與新冠有關的失眠現象，稱為「新冠失眠」（Coronasomnia或COVID-somnia）。

無論是「中招」被迫在家隔離自己食藥護理，或者家人「中招」自己成為密切接觸者需要「居安抗疫」，又或是長時間在家工作（WFH）等，今天在家的人多了，是新冠疫下一種社會現象，這種局面連帶出現的，是失眠的人增加。

首先，不論WFH還是染疫困在家，以往習以為常的生活規律被打亂，固定上下班時間沒有了，吃飯睡覺時間變了，晝夜節律（circadian rhythms）也就是生理時鐘亂了。長時間待在家中，時間過得不規律，工作與休息的界限變得模糊，甚至日夜顛倒，多了人遲睡，早上就遲起床。

其次，在家會悶，確診者終日刷手機，而WFH亦長時間用電腦，對着屏幕時間多，電子產品屏幕散發藍光，過多藍光刺激會抑制褪黑激素（melatonin）分泌，影響入睡。為了掌握最新疫情動態，許多人花更多時間對着屏幕緊盯新聞，愈睇愈「心悒」、愈睇愈焦慮不安，便容易出現睡眠障礙，甚至「睡眠清零」。

疫下身心受壓 恐「睡眠清零」

也有不少人視WFH或者SFH（Study From Home）等於Work In Bed或Study In Bed，但專家說長時間在床上辦公或學習，讓大腦和身體最終不再把床和休息睡眠聯繫一起，反而將床和工作、學習聯繫起來，久而久之當你想睡時，大腦會維持工作運作模式，「睡眠清零」；外出消遣、運動、社交活動等這些幫我們放鬆減壓的方式停止了，身心積累壓力，也就失眠。

新冠對生活產生很大衝擊，因疫情影響而失眠並不孤單，很多人都有，理由不一，如身體毛病、情緒壓力、失業、經濟壓力等；被困在家失自由，和同住者產生摩擦與衝突機會變多，也會造成情緒波動而失眠。

英國曾有研究發現，新冠期間英國失眠人數從之前的佔6分1，上升到4分1。當生理時鐘被打亂，受影響的不僅僅是睡眠，還可能包括消化功能、食慾、免疫反應等，而長期失眠可能導致的健康問題包括肥胖、心血管疾病、糖尿病、焦慮、抑鬱等。

一時的睡眠困擾，人人都遇過，要提防的是染上新冠後，會否令你長期失眠，成為日後種種身心疾病的溫床。

除了剛才提及，如生活習慣、身體毛病、心理情緒等形成的失眠，新冠病毒不只攻擊肺部，也可能令免疫系統失常影響腦部、神經系統與內分泌系統，令患者及康復者產生失眠症狀。另外，若患者失眠、康復者患上「長新冠」（詳見「新冠輕症者也會染 康復後需防『腦霧』」）後遺症的失眠，屬於創傷後遺症（Post-traumatic stress disorder，PTSD）相關失眠，就需要尋找專業協助。

新冠造成醫療資源緊絀，病人睡眠問題得不到及時治療，也會發展成慢性和長期病。美國有學者呼籲，讓新冠患者及康復者，以有睡眠激素之稱的褪黑激素作為標準治療手段。

至於一般失眠，可以嘗試自己解決，香港人經驗多的是，不外乎就是維持生活作息規律性。有專家建議，在家者利用一些儀式感，讓工作與休息區隔，例如家裏分為工作區和休息區、避免將電腦帶到床上、睡前減少手機屏幕等藍光刺激；早上盡量吸收陽光，同時保持睡眠規律，固定睡眠及起床時間，不要整天在睡，午睡時間建議不超過30分鐘，且盡量在下午3點前完成。

此外，增加體力與腦力消耗，夠精神就閱讀、看電影之類，用用腦筋，做適量運動幫助紓緩壓力、放鬆身體，協助入睡。白天有足夠活動，晚上自然就比較有睡眠需求，但不必過度活動，只要做該做的事，讓睡眠變成自然的事。

在睡眠治療上，有一個方式叫「矛盾意念法」，就是睡前想着「我不要睡」，不想睡的時候，才最容易睡着，原理就是放下「必須要睡」的執念。但最重要的是保持平常心，面對疫情也保持平常心，放下對自己無法控制事情的日思夜想，接納自己可能有時睡不好，不要計算用多久入睡、一定要睡多久，不達標就不開心。

怎樣放下？就是隨遇而安，生活亦是如此，將新冠視為生活一部分，心理上找回以往的安全感，有信心仍然主宰自己的身體，有信心生活能夠再受控制，對未來有希望，睡覺就變成自然的事，費事去想它，自自然然睡到。

良好睡眠提升免疫力，有助減少患新冠，即使中招，睡得好免疫大軍也發揮得更好，夢裏和現實中，自會見到雨後放晴！

▲ 新冠疫情對生活產生很大衝擊，不少人因而失眠，理由不一，而疫情造成醫療資源緊絀，病人睡眠問題得不到及時治療，可能發展成慢性和長期病。