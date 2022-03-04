烏克蘭危機 北約才是始作俑者

俄羅斯派兵攻入烏克蘭，雖然目的主要是軍事設施，但總也會殃及一些平民，不少烏克蘭人因此而逃亡，也有些躲在地下設施中，苟存性命於亂世。戰爭從來不是好事，但只要深研一下相關歷史，便知此災難的始作俑者是以美國為主導的北約組織，這個軍事同盟應為當地人民的傷亡負起主要責任！

蘇聯解體 北約卻續擴張吸14國

問題的核心是，北約這個組織為了要證明自己有存在價值而不斷東擴。北約在1949年成立，目的本是要制衡意識形態和制度上完全不同的蘇聯；當蘇聯在1991年解體，俄羅斯又與西方諸國十分友好之時，北約便再無存在價值，敵人都消失了，軍費還不快點用回在民生之上？但北約卻不作此想，從1999年開始反而進行了5次東擴，多吸納了14個國家，直抵俄羅斯邊境。

也許在90年代俄羅斯還不明白北約的意圖，但普京2000年向克林頓試探，若俄羅斯加入北約，美國的態度會如何？普京從克林頓的回應中清楚知道，北約的假想敵正是俄羅斯，如何可能讓俄加入？

不過，當時俄羅斯已因葉利欽的荒唐而自廢了武功，普京上位後也只能忍辱負重，眼睜睜的看着北約把飛彈搬到自己家門口，對準自己的心臟；普京也明白，俄羅斯幅員廣大、資源豐富、又有核武，一定招人忌憚，無論俄羅斯如何我本將心向明月，誰知明月照溝渠。

2008年是關鍵的一年，北約在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）開峰會，計劃邀請烏克蘭及格魯吉亞加入北約，俄羅斯立時劃下紅綫，認為這對俄羅斯的國家安全構成嚴重威脅，當時美國駐俄大使及美國不少有識之士都認同俄羅斯的說法。

有古巴危機前科 美卻雙重標準

歷史上，美國自己實施過門羅主義，不容許任何敵對國家在西半球部署武力，1962年蘇聯因美國在土耳其早已部署了核武對準自己，決定依樣葫蘆，在古巴也部署對準美國本土的核彈，引起了足可毀滅世界的古巴危機，最後在美蘇兩國的政治家共同努力下，才化解了危機。

90年代有套奇雲高士拿（Kevin Costner）主演的電影《驚天13日》（Thirteen Days）對此描述甚詳，我最近把此電影連看了幾回。古巴危機顯示，美國自己也認為讓外國軍事力量在自己門口、把武器對準自己，是不可接受的，正如周潤發在《英雄本色》中有句名言：「我不喜歡被人用槍指着個頭」，但美國慣用雙重標準，根本沒當普京的警告是一回事。

俄羅斯並無就此便放棄外交上的努力，2009年俄羅斯提出，只要北約答應在有爭議性的區域剔除組織公約第5條，即不用與這些區域軍事上聯防，那麼俄羅斯也不反對烏克蘭加入北約。很可惜北約仍把俄羅斯視作二等國家，不加理會。

普京顯然為心智堅定的猛男，俄羅斯遭此羞辱，也許使他更相信，北約的目標是要使俄羅斯進一步解體；我則傾向認為，北約的將軍們也為蘇聯解體而十分失落，沒有了敵人後，自己的飯碗也頓成問題，他們為求生存，會努力製造新的敵人，步步進逼俄羅斯，是必由之路。

普京不會亂打無把握的仗，俄羅斯在他治下，雖因石油價格被壓而經濟蒙受損失，但仍逐漸復甦，並把國債還清，還順便替烏克蘭還了外債，說此人能卧薪嘗膽也未嘗不可。

2014年烏克蘭政變，親俄的民選總統被逐下台，烏克蘭便日漸走上自毀之路。〈韓非子．亡徵十五〉有云：「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」烏克蘭卻犯上了以上所有的亡徵，明知自己實力難與俄羅斯相比，不但老是想加入北約，還利用新納粹分子，不斷攻擊及迫害烏克蘭東部俄羅斯種族的人民，這是在自己作死了。

保持中立當橋樑 烏最好出路

北約似乎也樂見此事，反正衝擊愈多，北約愈可辯說自己有存在價值，美國也有藉口繼續控制歐洲；當中最大的受害者，卻是烏克蘭人民，該國因內訌、貪污及領導不懂治國，未有戰爭之前已是一個沒有希望的國家，4,000多萬的人口竟有600萬人跑到外國工作，以養活家人，我在內地也見到過不少烏克蘭移民。

烏克蘭的最好出路便是中立，不傾向俄羅斯或北約，只充當二者的橋樑；但其喜劇演員出身的總統並無此智慧，烏克蘭雖然名義上未加入北約，但卻早已接受其武裝，去年當地竟有2萬北約軍事人員。普京此人並非可隨便當他無到，忍了10多年，外交上別人不理他，他惟有高呼「Enough is enough」，普京大帝一聲吼，地球也要唞三唞！俄羅斯的核彈頭比包括美國在內的北約還要多，不理會她的安全顧慮怎麼可能？

美不敢開戰 怕中俄雙劍合璧

美國其實也不敢與俄羅斯開戰，只能雷聲大雨點小，怕一發不可收拾，也怕中俄一旦雙劍合璧，天下難攖其鋒；用經濟制裁的方法從來都是七傷拳，歐洲尤其叫苦連天，惟有希望天氣早日回暖，不用消耗這麼多能源。

更值得擔憂的是，俄羅斯會如何報復，普京說可使她們體驗歷史上未有見的困境，恐非虛言，例如俄羅斯的網絡攻擊非常厲害，足可使西方經濟嚴重受損。俄羅斯現在列出清單，要烏克蘭撤走北約的武器，便肯撤軍，烏克蘭應當答應。

▲ 烏克蘭的最好出路便是中立，不傾向俄羅斯或北約，只充當二者的橋樑。（法新社資料圖片）