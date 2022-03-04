IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人 行政人員版 2022/03/04 分享： 【本報訊】據Enterprisers project報道，許多企業人才認為疫情即使過去，仍然希望以混合模式工作，但僱主卻持有懷疑態度，認為辦公室工作是最佳方式，人力資源管理正面對前所未有的緊張狀態，企 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 善用AI工具 提升招聘成效 2022/03/03 善用AI工具 提升招聘成效 混合工作 員工易累 僱主宜設靈活時間表 2022/03/02 混合工作 員工易累 僱主宜設靈活時間表 每天工作5小時 利企業吸人才 2022/03/01 每天工作5小時 利企業吸人才 疫下招募專才 3招提升成功率 2022/02/28 疫下招募專才 3招提升成功率 7招善用科技招聘 拓渠道靈活面試方式 2022/02/25 7招善用科技招聘 拓渠道靈活面試方式 職場文化 求職招聘 職場技能 職位招聘 商業 疫情 行業 科技行業 在家工作 遙距工作