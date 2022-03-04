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IT專才流失最嚴重 5招調整策略留人

行政人員版 2022/03/04

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【本報訊】據Enterprisers project報道，許多企業人才認為疫情即使過去，仍然希望以混合模式工作，但僱主卻持有懷疑態度，認為辦公室工作是最佳方式，人力資源管理正面對前所未有的緊張狀態，企

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欄名 : Good Job Insight

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數碼素養批判思維 亂世中不可缺
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