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外籍教師如期回國 暑假代課搶手

英文科恐難聘人 工會倡提供津貼

港聞版 2022/03/04

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全港學校提前於3、4月放「暑假」，本學年最後上課日延至8月12日。對於在本地學校任教的外籍英文老師（NET），教育局稱其須履行合約至8月中，預訂機票亦不應索償。多間學校已自行與NET協商，在3、4月負

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