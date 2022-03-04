外籍教師如期回國 暑假代課搶手 英文科恐難聘人 工會倡提供津貼 港聞版 2022/03/04 分享： 全港學校提前於3、4月放「暑假」，本學年最後上課日延至8月12日。對於在本地學校任教的外籍英文老師（NET），教育局稱其須履行合約至8月中，預訂機票亦不應索償。多間學校已自行與NET協商，在3、4月負 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 教局促全校「動」起來 培育勤勞美德 今日 教局促全校「動」起來 培育勤勞美德 一站式支援錦囊 助師生假期教與學 今日 一站式支援錦囊 助師生假期教與學 有中學被指 要求全部教師回校 今日 有中學被指 要求全部教師回校 你可能感興趣 教局促全校「動」起來 培育勤勞美德 今日 01:00 教局促全校「動」起來 培育勤勞美德 一站式支援錦囊 助師生假期教與學 今日 01:00 一站式支援錦囊 助師生假期教與學 有中學被指 要求全部教師回校 今日 01:00 有中學被指 要求全部教師回校 教育局 網上學習 英文科 新冠肺炎疫情 疫情 退休 移民