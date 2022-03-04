全港學校提前於3、4月放「暑假」，本學年最後上課日延至8月12日。對於在本地學校任教的外籍英文老師（NET），教育局稱其須履行合約至8月中，預訂機票亦不應索償。多間學校已自行與NET協商，在3、4月負

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