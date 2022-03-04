十大科企組聯盟 建小芯片互連標準 行政人員版 2022/03/04 分享： 小芯片（Chiplet）是近年各大科技巨企重點研發項目，因這項技術可提升芯片效能及減低研發成本。日前AMD、ARM、Google Cloud、Intel、Meta、ASE、微軟（Microsoft）、 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 鋪路拓音響專利 Google收購4初創 今日 鋪路拓音響專利 Google收購4初創 PS3維修服務下月底全面終止 2022/03/03 PS3維修服務下月底全面終止 手寫筆新標準 兼容NFC無綫充電 2022/03/03 手寫筆新標準 兼容NFC無綫充電 TikTok影片長度 上限增至10分鐘 2022/03/02 TikTok影片長度 上限增至10分鐘 榮耀Earbuds 3 Pro 可測體溫售1743元 2022/03/02 榮耀Earbuds 3 Pro 可測體溫售1743元 商業 晶片 科技行業 科技軟件 科技硬件