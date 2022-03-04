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十大科企組聯盟 建小芯片互連標準

行政人員版 2022/03/04

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小芯片（Chiplet）是近年各大科技巨企重點研發項目，因這項技術可提升芯片效能及減低研發成本。日前AMD、ARM、Google Cloud、Intel、Meta、ASE、微軟（Microsoft）、

...

欄名 : 科技新知

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