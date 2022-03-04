鋪路拓音響專利 Google收購4初創 行政人員版 2022/03/04 分享： Google在對音響公司Sonos專利侵權案被判敗訴後，須在旗下智能家居設備中刪除一些音響相關功能。為避免再出現相類知識產權糾紛，Google在過去一年多，已收購4間音響硬件初創企業，據悉是為開發 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 十大科企組聯盟 建小芯片互連標準 今日 十大科企組聯盟 建小芯片互連標準 PS3維修服務下月底全面終止 2022/03/03 PS3維修服務下月底全面終止 手寫筆新標準 兼容NFC無綫充電 2022/03/03 手寫筆新標準 兼容NFC無綫充電 TikTok影片長度 上限增至10分鐘 2022/03/02 TikTok影片長度 上限增至10分鐘 榮耀Earbuds 3 Pro 可測體溫售1743元 2022/03/02 榮耀Earbuds 3 Pro 可測體溫售1743元 商業 Google 產品 收購 硬件 專利 知識產權 智能家居