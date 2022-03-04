  • 19°C
香港時間 : 2022304日 (五) 06:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鋪路拓音響專利 Google收購4初創

行政人員版 2022/03/04

分享：

Google在對音響公司Sonos專利侵權案被判敗訴後，須在旗下智能家居設備中刪除一些音響相關功能。為避免再出現相類知識產權糾紛，Google在過去一年多，已收購4間音響硬件初創企業，據悉是為開發

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

十大科企組聯盟 建小芯片互連標準
今日
十大科企組聯盟 建小芯片互連標準
PS3維修服務下月底全面終止
2022/03/03
PS3維修服務下月底全面終止
手寫筆新標準 兼容NFC無綫充電
2022/03/03
手寫筆新標準 兼容NFC無綫充電
TikTok影片長度 上限增至10分鐘
2022/03/02
TikTok影片長度 上限增至10分鐘
榮耀Earbuds 3 Pro 可測體溫售1743元
2022/03/02
榮耀Earbuds 3 Pro 可測體溫售1743元
商業 Google 產品 收購 硬件 專利 知識產權 智能家居

上一篇文章

十大科企組聯盟 建小芯片互連標準

下一篇文章

IT+HR專才渴市 科企3策略應對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？