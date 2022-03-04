皇玥獲頒美食大獎 推驚喜優惠

黛安收到風，皇玥最近榮獲被譽為「世界四大美食獎」嘅全球純粹風味評鑑（A.A.Taste Award）頒發嘅三星大獎，今個月特別推出驚喜優惠，喺門店購買任何貨品即可以加購價$48，換購蝴蝶酥精裝禮盒（原價$138），或以加購價$38換購指定蛋卷／脆曲奇精裝禮盒（原價$108），每人每次限購2盒；咁着數大家唔好錯過呀，但要留意今次優惠唔可以同其他優惠同時使用。

本文轉載自《晴報》

▲ 皇玥榮獲全球純粹風味評鑑頒發三星大獎