皇玥獲頒美食大獎 推驚喜優惠 行政人員版 04:00 2022/03/04 分享： 黛安收到風，皇玥最近榮獲被譽為「世界四大美食獎」嘅全球純粹風味評鑑（A.A.Taste Award）頒發嘅三星大獎，今個月特別推出驚喜優惠，喺門店購買任何貨品即可以加購價$48，換購蝴蝶酥精裝禮盒（原價$138），或以加購價$38換購指定蛋卷／脆曲奇精裝禮盒（原價$108），每人每次限購2盒；咁着數大家唔好錯過呀，但要留意今次優惠唔可以同其他優惠同時使用。 本文轉載自《晴報》 ▲ 皇玥榮獲全球純粹風味評鑑頒發三星大獎 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 屈臣氏「黑白蘇打水」 型格健康之選 今日 屈臣氏「黑白蘇打水」 型格健康之選 八卦名利場 - 7仔新yuu印花登場 提供13個優惠選擇 今日 7仔新yuu印花登場 提供13個優惠選擇 八卦名利場 - 新地+SmarTone 為隔離治療設施建5G網絡 今日 新地+SmarTone 為隔離治療設施建5G網絡 八卦名利場 - 東鐵綫提升設施 改善通風照明美化牆身 2022/03/03 東鐵綫提升設施 改善通風照明美化牆身 八卦名利場 - 大家樂醫院飯堂送暖心糖水 答謝醫護無私付出 2022/03/03 大家樂醫院飯堂送暖心糖水 答謝醫護無私付出