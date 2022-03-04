我在跨國企業工作的時候，認為香港經濟最理想的情況是與世界同步。如果香港經濟獨好，我們做得既辛苦也不會分得多，因為總部會說全球業績疲弱，香港要和其他市場共度時艱。

這還不算太差，最壞的情況是香港經濟落後於其他市場，總部不會理會香港的獨特情況，仍按其他市場的增長要你交數，交不到的話就自己想辦法，不是做劊子手裁員，便是自己的職位不保，甚至兩者同時發生。

幸好我在那10多年的管理生涯中，從沒有交出落後於全球市場的成績表，所以也沒有被要求交出人頭。反而經歷過很多次香港業績很好但卻因為其他市場的拖累而無法恰當地分享努力的成果。

在第五波疫情下，香港的經濟比全球任何一個經濟體都差。與病毒共存的地區，由於已經放寬防疫措施，雖然犧牲了老弱的生命，卻讓生存下來的人日子過得好一點。動態清零的內地，也因為可以過正常生活，單靠內循環已經有不錯的經濟表現。

唯獨香港在一國之下不得不動態清零，但由於決心和行動都不夠，釀成大爆發，既保不住老弱的生命，也保不住經濟，甚至是疫情以來最差的情況。

當大部分市場已經走出疫情的陰霾，總部是不會接受香港獨憔悴，看來跨國企業的香港區高層，今年會面對很大的壓力。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》