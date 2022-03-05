文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 副刊版 2022/03/05 分享： 為慶祝4月4日兒童節，香港文華東方酒店與非牟利機構Sovereign藝術基金會攜手推出「藝術予希望」限時住宿計劃。部分收益將捐出，支援本地低收入家庭及有特殊學習需要的兒童，同時酒店亦設「瞳夢世界」藝術 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 2022/03/01 KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 2022/02/26 泰國正式開關 泰國微笑航空復飛香港布吉 香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 2022/02/23 香港維港凱悅尚萃酒店變陣 推長租計劃每晚最低消費$560 澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 2022/02/15 澳洲2月21日開關歡迎旅客 已接種疫苗可免隔離入境 星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 2022/01/22 星野集團旗下OMO品牌 東京札幌小樽1月新開3酒店 酒店 Staycation 文娛藝術