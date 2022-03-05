文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童

為慶祝4月4日兒童節，香港文華東方酒店與非牟利機構Sovereign藝術基金會攜手推出「藝術予希望」限時住宿計劃。部分收益將捐出，支援本地低收入家庭及有特殊學習需要的兒童，同時酒店亦設「瞳夢世界」藝術

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