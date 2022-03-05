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大廚教帶子豆腐蒸蛋白 營養豐富又易煮

副刊版 2022/03/05

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避疫在家自煮時間多，雞蛋必然會是大家的搶購食材之一。蒸水蛋大家就做得多，不如換換口味，只用蛋白部分，同樣美味有營養，留下來的蛋黃，還可以做糕點，不會浪費。

今次請來的大廚是米芝蓮一星中菜廳逸東軒行政總廚

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欄名 : 大廚教室

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