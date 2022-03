全民強檢成效 各界協作最關鍵

「四早」(即早發現、早報告、早隔離、早治療)是傳染病防控的基本原則,行之已久。根據政府的公開發言,香港在抗疫工作中「嚴格按照『外防輸入、內防擴散』策略,多管齊下『圍堵』病毒,做到『早發現、早隔離、早治療』,以『動態清零』為目標」,可見港府也是朝着「四早」的大原則行事。本文以「系統管理」(Systems Management)角度,分析「四早」在本港抗疫行動上的操作,並從中找出一些潛在問題。

強制核酸檢測 助早發現患者

理論上,最有效「早發現」確診者的方法,是政府進行強制性核酸檢測:政府首先為市民進行核酸採樣,之後把樣本盡快送到化驗所進行檢測,若受檢者收到陽性檢測結果,便要盡快「早報告」政府,讓政府可以安排他盡量「早隔離」,等候入醫院盡量「早治療」,使他盡快康復出院回家,把床位騰空予其他有需要病人。

上述只是「四早」運作的基本循環(Primary Cycle),同樣的步驟會重複在每一個緊密接觸者身上,因此一個確診者會衍生多個次循環(Secondary Cycle)、三循環(Tertiary Cycle)等額外工作。

在抗疫行動中,政府在隔離陽性受檢者的同時,也會安排所有曾經與其接觸過的人士盡早隔離,進行一段時間(例如14天)的觀察,期間進行定期檢測,確保他們未被傳染;如果有檢測結果呈陽性,當事人便會被送往醫院盡早治療。實際上,他們便是潛伏患者、病毒傳播鏈的節點,一旦確診便會對公共健康構成極大風險,所以政府必須防止他們自由外出。

從個人檢疫而言,「四早」系統的運作看來簡單不已,但事實上這系統每次同時段要處理的人數龐大。例如近期第5波疫情大爆發,市民從2月初開始自願排隊進行核酸檢測,人數每日俱增,至2月底更超過10萬人次;這情況延誤「早檢測」,難免會導致骨牌效應。

有見及此,政府馬上改變策略,修改檢測標準,容許市民在家中進行自我快速抗原測試,如果結果呈陽性,政府一獲悉便直接視之為確診個案。這做法有效減少輪候核酸檢測的人數,大大減輕政府在核酸檢測安排上的壓力,多位醫學界專家都認為做法可取。

改檢測標準 「打開一罐新蠕蟲」

不過,這個做法卻「打開一罐新的蠕蟲」(open a new can of worms),確診個案數目突然急劇增加,並屢創單日新高;而政府又未能跟蹤每一宗個案,把確診者及其密切接觸盡早隔離。這些不足之處一環扣一環,亦與「四早」原則背道而馳,必然影響抗疫效率。

眼見為實,從電視新聞中,不難看到以下情景:核酸檢測站大排長龍,曾經有市民稱輪候超過4、5小時;隔離中心爆滿,不少密切接觸者在家等了很久,才能進入隔離中心或酒店;許多證實確診人士在寒天下被迫於醫院外等候入院,當中更不乏年長人士。

倘醫療系統續受壓 將難配合

這些情況在在反映本港醫療系統正承擔着無比壓力,若情況未能盡早獲得改善,恐怕醫療系統將不勝負荷,難以配合預計3月中推行全民強制檢測的資源需求。

面對肆虐全球的頑強新冠病毒,國家堅持「清零」抗疫政策,大原則是「人民至上,生命至上」。中共中央總書記習近平對本港第5波疫情高度關注,並對香港市民親切關懷,於上月16日發布重要指示,要求全國合力協助香港抗擊疫情,並慎重地提出「三個一切」及「兩個確保」,強調香港政府「要切實負起主體責任,把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務、動員一切可以動員的力量和資源、採取一切必要的措施,以確保香港市民的生命安全和身體健康、確保香港社會大局穩定。」上述習近平總書記的一番話非常關鍵,為香港全民強制檢測創造條件。

據了解,中央已為香港作出多項抗疫安排,包括:調配9,000人協助採樣,確保「早檢測」;提供醫療人員包括病毒專家,輔助樣本檢驗,確保「早報告」;盡快建造8個社會隔離和醫療設施,這些「方艙醫院」合共提供17,000個隔離單位,確保「早隔離」、「早治療」。

除此之外,在醫療物資方面,中央也提供了1,700萬個快速抗原測試包、約20萬部夾指式脈搏血氧儀、35萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥等,這些物資均對籌備全民檢測非常重要;內地專家更指出,萬一香港疫情進一步惡化,支援資源和設施不足,港府可以採用內地醫療服務,例如把樣本送到廣東省化驗所進行檢驗。現時廣東省每日檢測量達到120萬至150萬次,遠高於香港每日最多30萬次。

與各對口互聯 善用抗疫資源

在中央全力支援下,香港全民強制檢測已萬事俱備,但要有效地使用相關抗疫資源,令這個艱鉅任務能夠順利執行,還有賴香港政府與廣東省政府(G2G)、政府內部各部門之間(G2g)、政府與市民(G2C)、政府與企業(G2B)等對口的互聯互通,以及緊密協作。

不過,近期本港隔離中心內人流、物流、資訊流等的混亂情況,難免令市民擔心,希望政府能積極正視這些典型的系統工程問題,避免在執行全民強制檢測期間重蹈覆轍,否則將會弄巧反拙。

▲ 在中央全力支援下,香港全民強制檢測已萬事俱備,但要有效地使用相關抗疫資源,還有賴香港政府與各對口互聯互通,緊密協作。(資料圖片)