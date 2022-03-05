全民強檢成效 各界協作最關鍵

「四早」（即早發現、早報告、早隔離、早治療）是傳染病防控的基本原則，行之已久。根據政府的公開發言，香港在抗疫工作中「嚴格按照『外防輸入、內防擴散』策略，多管齊下『圍堵』病毒，做到『早發現、早隔離、早治療』，以『動態清零』為目標」，可見港府也是朝着「四早」的大原則行事。本文以「系統管理」（Systems Management）角度，分析「四早」在本港抗疫行動上的操作，並從中找出一些潛在問題。

強制核酸檢測 助早發現患者

理論上，最有效「早發現」確診者的方法，是政府進行強制性核酸檢測：政府首先為市民進行核酸採樣，之後把樣本盡快送到化驗所進行檢測，若受檢者收到陽性檢測結果，便要盡快「早報告」政府，讓政府可以安排他盡量「早隔離」，等候入醫院盡量「早治療」，使他盡快康復出院回家，把床位騰空予其他有需要病人。

上述只是「四早」運作的基本循環（Primary Cycle），同樣的步驟會重複在每一個緊密接觸者身上，因此一個確診者會衍生多個次循環（Secondary Cycle）、三循環（Tertiary Cycle）等額外工作。

在抗疫行動中，政府在隔離陽性受檢者的同時，也會安排所有曾經與其接觸過的人士盡早隔離，進行一段時間（例如14天）的觀察，期間進行定期檢測，確保他們未被傳染；如果有檢測結果呈陽性，當事人便會被送往醫院盡早治療。實際上，他們便是潛伏患者、病毒傳播鏈的節點，一旦確診便會對公共健康構成極大風險，所以政府必須防止他們自由外出。

從個人檢疫而言，「四早」系統的運作看來簡單不已，但事實上這系統每次同時段要處理的人數龐大。例如近期第5波疫情大爆發，市民從2月初開始自願排隊進行核酸檢測，人數每日俱增，至2月底更超過10萬人次；這情況延誤「早檢測」，難免會導致骨牌效應。

有見及此，政府馬上改變策略，修改檢測標準，容許市民在家中進行自我快速抗原測試，如果結果呈陽性，政府一獲悉便直接視之為確診個案。這做法有效減少輪候核酸檢測的人數，大大減輕政府在核酸檢測安排上的壓力，多位醫學界專家都認為做法可取。

改檢測標準 「打開一罐新蠕蟲」

不過，這個做法卻「打開一罐新的蠕蟲」（open a new can of worms），確診個案數目突然急劇增加，並屢創單日新高；而政府又未能跟蹤每一宗個案，把確診者及其密切接觸盡早隔離。這些不足之處一環扣一環，亦與「四早」原則背道而馳，必然影響抗疫效率。

眼見為實，從電視新聞中，不難看到以下情景：核酸檢測站大排長龍，曾經有市民稱輪候超過4、5小時；隔離中心爆滿，不少密切接觸者在家等了很久，才能進入隔離中心或酒店；許多證實確診人士在寒天下被迫於醫院外等候入院，當中更不乏年長人士。

倘醫療系統續受壓 將難配合

這些情況在在反映本港醫療系統正承擔着無比壓力，若情況未能盡早獲得改善，恐怕醫療系統將不勝負荷，難以配合預計3月中推行全民強制檢測的資源需求。

面對肆虐全球的頑強新冠病毒，國家堅持「清零」抗疫政策，大原則是「人民至上，生命至上」。中共中央總書記習近平對本港第5波疫情高度關注，並對香港市民親切關懷，於上月16日發布重要指示，要求全國合力協助香港抗擊疫情，並慎重地提出「三個一切」及「兩個確保」，強調香港政府「要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務、動員一切可以動員的力量和資源、採取一切必要的措施，以確保香港市民的生命安全和身體健康、確保香港社會大局穩定。」上述習近平總書記的一番話非常關鍵，為香港全民強制檢測創造條件。

據了解，中央已為香港作出多項抗疫安排，包括：調配9,000人協助採樣，確保「早檢測」；提供醫療人員包括病毒專家，輔助樣本檢驗，確保「早報告」；盡快建造8個社會隔離和醫療設施，這些「方艙醫院」合共提供17,000個隔離單位，確保「早隔離」、「早治療」。

除此之外，在醫療物資方面，中央也提供了1,700萬個快速抗原測試包、約20萬部夾指式脈搏血氧儀、35萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥等，這些物資均對籌備全民檢測非常重要；內地專家更指出，萬一香港疫情進一步惡化，支援資源和設施不足，港府可以採用內地醫療服務，例如把樣本送到廣東省化驗所進行檢驗。現時廣東省每日檢測量達到120萬至150萬次，遠高於香港每日最多30萬次。

與各對口互聯 善用抗疫資源

在中央全力支援下，香港全民強制檢測已萬事俱備，但要有效地使用相關抗疫資源，令這個艱鉅任務能夠順利執行，還有賴香港政府與廣東省政府（G2G）、政府內部各部門之間（G2g）、政府與市民（G2C）、政府與企業（G2B）等對口的互聯互通，以及緊密協作。

不過，近期本港隔離中心內人流、物流、資訊流等的混亂情況，難免令市民擔心，希望政府能積極正視這些典型的系統工程問題，避免在執行全民強制檢測期間重蹈覆轍，否則將會弄巧反拙。

▲ 在中央全力支援下，香港全民強制檢測已萬事俱備，但要有效地使用相關抗疫資源，還有賴香港政府與各對口互聯互通，緊密協作。（資料圖片）