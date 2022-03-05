強檢猶豫不決 恐削抗疫效果

本港爆發第5波疫情，市民正面對兩年抗疫之路以來最嚴峻的考驗，單日確診數字日前已突破5萬宗，眾多專家均指疫情尚未見頂。根據香港大學流行病學數據分析直播疫情有機會接近百多萬人遭殃，以及數以千計的市民死亡。

政府在這波疫情一再錯失最佳時機，初期以為採取最嚴厲社交距離措施，便足以控疫，亦曾估計農曆新年前便可輕易壓制疫情；雖然初期防疫稍見成效，例如在望月樓群組以及葵涌邨能及時圍封強檢，找出垂直及橫向傳播，但由於醫護及檢測人手嚴重不足，亦沒有前瞻預測人手需求，加上檢測程序繁複，經私人化驗所檢測後要由政府化驗所再複檢，導致疫情爆發後核酸檢測大落後，甚至長達一星期才有結果，以至就算市民冒寒冒雨排隊接受強檢，亦無法阻止社區爆發。

而且，面對檢測量嚴重不足，政府卻遲遲未肯以快速抗原測試代替核酸檢測，趁疫情還未大爆發時盡快撲熄火種，以及利用農曆新年假期的黃金時間，為全港盡快找出陽性個案並隔離。

未有前瞻「加辣」 疫情爆發主因

眼看世界各地陸續爆發疫情，政府未有前瞻性加辣，容許新年期間家庭聚集和有限度公眾活動，亦是造成本港疫情幾何級數爆發的主要原因之一。在1月初推行的「疫苗通行證」，雖然有助提升疫苗接種率，但觀乎現時市面上的冷清境況，措施的實質用途不大；更諷刺的是，日前政府關閉「安心出行」程式的風險通知，亦不免引起香港市民質疑。

根據周二（1日）的7天平均數據，本港每百萬人口死亡個案已達8.69，較英國及新加坡的1.74及1.85高達5倍之多，反映醫療服務或未能適當地用在有需要的人士身上，出現延誤救治的情況。

本港醫療系統一向捉襟見肘，面對疫情爆發，醫護及政府並沒有能力應對突如其來的需求，而單靠病人自覺檢測、自覺隔離、自我治療的方針，恐怕沒有能力降低重症及死亡率，與習近平總書記早前所提及的「三個一切」及「兩個確保」，包括確保香港市民生命安全和身體健康、確保香港社會大局穩定大相逕庭。

禁足無共識 滿天謠言現搶購潮

中國過去兩年多在抗疫上取得亮麗成績，除了控疫策略做到由上而下統籌一致、嚴謹細心，對失職官員採取零容忍政策亦是重點，以往在黑龍江、新疆、吉林、遼寧、雲南等都有官員因失職抗疫而被問責下台，令各省市各級官員均以最嚴謹方法嚴控各地疫情。

相反，現時港府控疫策略兵敗如山倒，如要待3月底才進行全民檢測，到時感染人數有機會高達200萬人，活躍陽性個案亦有可能達數十萬，就算能找到這數十萬患者加以隔離，其接觸者亦有機會繼續在社區播毒，令疫情無法控制；而根據現時各官員口吻，似乎政府仍未有共識應否封區禁足，滿天謠言難免令市民擔憂，各超市及日用品店已出現搶購潮。

政府的猶豫不決、舉棋不定，不但令人對香港官員失去信心，以政治思維左右抗疫的科學效果，恐令全民檢測變得沒效果，同時卻又勞民傷財，辜負了國家聯手抗疫的一番好意。（文章只代表個人立場）

▲ 根據各官員口吻，政府似乎未有共識應否封區禁足，滿天謠言難免令市民擔憂，各超市及日用品店已出現搶購潮。（資料圖片）