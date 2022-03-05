全球塑膠「疫情」 亟待遏制

第5屆聯合國環境大會（UNEA）周三（2日）通過議決，務求在兩年內完成談判。相關條約一旦出台，將會是首條規管塑膠之害的國際條約，難怪UNEA主席Espen Barth Eide形容：「這一天將被載入史冊。」

輕視塑膠污染 也是「流行病」

Espen Barth Eide又以「疫情」比喻嚴峻的塑膠污染：如果說新冠肺炎令全人類嘗盡苦頭，那麼輕視塑膠污染也是遺害人間的「流行病」；即棄塑膠被大量生產、使用和棄置，形同某種「擴散」，傷害我們居住的星球，也肯定不會讓我們有好日子過。

更重要的是，這條約的討論框架涵蓋塑膠的生命周期，從生產塑膠的原料、產品設計，到使用和丟棄等，以整全角度制定新規定，明顯兼顧了源頭減塑，以求治本，而非單單沿用「回收、棄置處理」的治標老套路。

這次議決授權成立一個政府間談判委員會，促使各國在2024年前商議出具法律「牙力」的減塑協議，每個國家亦須制定相應規管塑膠污染的目標及政策，所以「國國有份，永不落空」，容不下free-rider（搭便車）。

聯合國環境大會每兩年在會員國之間召開的部長級會議，為全球最高級別的環保決策機構，專責制定和討論與2030可持續發展目標相關的全球環境議題和政策。這次得來不易的成果，可回溯至2017年第三屆大會，當年與會者同意管制塑膠公害的構想，於是成立海洋垃圾和微塑膠兩個特設專家組，評估訂定全球協議的形式，往立法邁出關鍵一步。

但這次議決也非無風無浪，大會於開會前收到會員國提交的3個議決文本，其中兩個教人失望：例如印度提的法規方案側重自願性，何來「牙力」？至於日本的方案，則提出以廢物管理回應海洋塑膠垃圾，一旦採納，將導向末端處理思維，未來大家忙於「執手尾」，更難向生產方施壓，遏止失控的塑膠生產。

所幸大會通過最進取的文本，該文本由盧旺達和秘魯兩國撰寫，並獲得歐盟、挪威、智利、巴基斯坦等約50個國家支持，主張從生命周期着手，兼顧塑料生產和廢物管理的面向，全方位減塑。

全球塑膠問題 急需系統變革

聯合國環境署（UNEP）執行主任Inger Andersen的想法，與盧旺達方案不謀而合，認為全球塑膠問題已經來到關鍵時間，必須來一場系統變革：「我們需要創新及淘汰不必要、可避免或有問題的產品；設計可重複使用和回收的產品，以及去除有害添加劑。透過這些做法，到2040年時，落入海洋的塑膠會大減80%以上、塑料原料產量減少55%、連溫室氣體排放也可降低25%。」

說到這裏，是時候開香檳慶祝成功爭取了嗎？且慢，因為接下來兩年的談判，才是博弈期的開端。環保團體或會比照設定溫室氣體排放上限的做法，倡議制定即棄塑膠生產上限；而石油、石化等財雄勢大的既得利益者，也定必落重本游說，極力削弱源頭減塑的規管範圍及力度。

這場塑膠「疫情」，將牽扯多方角力，肯定不會在一年半載就能順利遏制下來。

▲ 第5屆聯合國環境大會日前通過議決，務求在兩年內完成談判，相關條約一旦出台，將會是首條規管塑膠之害的國際條約。（新華社資料圖片）