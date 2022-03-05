按保再放寬 冀激活「疫市」交投 置業家居 2022/03/05 分享： 本港第五波疫情自1月下旬開始，疫情一發不可收拾，確診人數在短短個多月內，由單位數幾何級上升至近日突破5萬人的高位，各行各業均受到嚴重影響，樓市亦不能獨善其身，2月無論一手或二手成交量均創新低。 綜合土地 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 「茂波Plan」出台 冀穩住樓市逆轉跌勢 2022/02/26 「茂波Plan」出台 冀穩住樓市逆轉跌勢 疫情急惡化 新盤煞停 二手減價貨成主導 2022/02/19 疫情急惡化 新盤煞停 二手減價貨成主導 疫情高峰期未到 家居防疫切忌輕視 2022/02/12 疫情高峰期未到 家居防疫切忌輕視 疫情升溫 農曆年一、二手交投疏落 2022/02/05 疫情升溫 農曆年一、二手交投疏落 入伙潮兼遇上疫情 轉賣為租趨增 2022/01/29 入伙潮兼遇上疫情 轉賣為租趨增 財政預算案 二手市場 一手市場 財政司