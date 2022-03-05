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按保再放寬 冀激活「疫市」交投

置業家居 2022/03/05

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本港第五波疫情自1月下旬開始，疫情一發不可收拾，確診人數在短短個多月內，由單位數幾何級上升至近日突破5萬人的高位，各行各業均受到嚴重影響，樓市亦不能獨善其身，2月無論一手或二手成交量均創新低。

綜合土地

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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