$800萬~$1,000萬尋寶 各區大型屋苑 2房至4房均有選擇 置業家居 2022/03/05 分享： 根據中原地產網站，截至3月1日共有6,985個$800萬至$1,000萬放盤（包括未補地價的公、居屋），私人屋苑放盤佔6,820個。當中最多用家心儀的2房及3房戶共有5,173個，佔比逾7成半，絕大部 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 今日 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 今日 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 麗城花園742呎 企理4房【叫價$880萬】 今日 麗城花園742呎 企理4房【叫價$880萬】 日出康城672呎 低層樓景【叫價$870萬】 今日 日出康城672呎 低層樓景【叫價$870萬】 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 今日 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 你可能感興趣 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 今日 01:00 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 今日 01:00 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 麗城花園742呎 企理4房【叫價$880萬】 今日 01:00 麗城花園742呎 企理4房【叫價$880萬】 最新專欄文章 更多 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 今日 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 映灣園927呎 內園池景【叫價$1,070萬】 今日 映灣園927呎 內園池景【叫價$1,070萬】 太古城580呎 保養良好【叫價$1,080萬】 今日 太古城580呎 保養良好【叫價$1,080萬】 錦綉花園848呎 連花園【叫價$1,100萬】 今日 錦綉花園848呎 連花園【叫價$1,100萬】 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 今日 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 中原地產 放盤 按揭保險 二手市場