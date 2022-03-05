$800萬~$1,000萬尋寶 各區大型屋苑 2房至4房均有選擇

根據中原地產網站，截至3月1日共有6,985個$800萬至$1,000萬放盤（包括未補地價的公、居屋），私人屋苑放盤佔6,820個。當中最多用家心儀的2房及3房戶共有5,173個，佔比逾7成半，絕大部

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