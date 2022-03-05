日出康城672呎 低層樓景【叫價$870萬】 置業家居 2022/03/05 分享： 單位：領都5座低層LA室 實用面積：672平方呎 間隔：3房1套 叫價：$870萬（呎價：$12,946） 單位提供：利嘉閣(91956638) 作者：唐健恒 責任編輯：阮詠儀 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 今日 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 $800萬~$1,000萬尋寶 各區大型屋苑 2房至4房均有選擇 今日 $800萬~$1,000萬尋寶 各區大型屋苑 2房至4房均有選擇 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 今日 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 麗城花園742呎 企理4房【叫價$880萬】 今日 麗城花園742呎 企理4房【叫價$880萬】 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 今日 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 你可能感興趣 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 今日 01:00 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 $800萬~$1,000萬尋寶 各區大型屋苑 2房至4房均有選擇 今日 01:00 $800萬~$1,000萬尋寶 各區大型屋苑 2房至4房均有選擇 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 今日 01:00 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 最新專欄文章 更多 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 今日 放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 映灣園927呎 內園池景【叫價$1,070萬】 今日 映灣園927呎 內園池景【叫價$1,070萬】 太古城580呎 保養良好【叫價$1,080萬】 今日 太古城580呎 保養良好【叫價$1,080萬】 錦綉花園848呎 連花園【叫價$1,100萬】 今日 錦綉花園848呎 連花園【叫價$1,100萬】 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 今日 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 日出康城