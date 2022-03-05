$1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房

根據中原地產網站，截至3月3日共有3,775個$1,000萬至$1,200萬放盤（包括未補地價的公、居屋），當中私人屋苑放盤佔3,753個，戶型同樣介乎開放式至4房。開放式及1房主要為豪宅細戶，例如鴨

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