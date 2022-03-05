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映灣園927呎 內園池景【叫價$1,070萬】

置業家居 2022/03/05

分享：

單位：10座中層H室

實用面積：927平方呎

間隔：3房套連儲物室

叫價：$1,070萬（呎價：$11,543）

單位提供：中原（62700097）

作者：唐健恒

責任編輯：阮詠儀

...

欄名 : 封面故事

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