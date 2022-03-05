放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩

新一年度的《財政預算案》進一步放寬高成數按揭的樓價上限，對換樓客有一定吸引力。今期就跟大家尋寶，睇睇$800萬至$1,000萬，以及$1,000萬至$1,200萬的入市選擇！

財政司司長上周三（2月23

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