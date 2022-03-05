放寬按保激活樓市 換樓貨成疫市奇葩 置業家居 2022/03/05 分享： 新一年度的《財政預算案》進一步放寬高成數按揭的樓價上限，對換樓客有一定吸引力。今期就跟大家尋寶，睇睇$800萬至$1,000萬，以及$1,000萬至$1,200萬的入市選擇！ 財政司司長上周三（2月23 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 $800萬~$1,000萬尋寶 各區大型屋苑 2房至4房均有選擇 今日 $800萬~$1,000萬尋寶 各區大型屋苑 2房至4房均有選擇 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 今日 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 麗城花園742呎 企理4房【叫價$880萬】 今日 麗城花園742呎 企理4房【叫價$880萬】 日出康城672呎 低層樓景【叫價$870萬】 今日 日出康城672呎 低層樓景【叫價$870萬】 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 今日 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 你可能感興趣 $800萬~$1,000萬尋寶 各區大型屋苑 2房至4房均有選擇 今日 01:00 $800萬~$1,000萬尋寶 各區大型屋苑 2房至4房均有選擇 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 今日 01:00 南豐新邨516呎 光猛3房【叫價$800萬】 麗城花園742呎 企理4房【叫價$880萬】 今日 01:00 麗城花園742呎 企理4房【叫價$880萬】 最新專欄文章 更多 映灣園927呎 內園池景【叫價$1,070萬】 今日 映灣園927呎 內園池景【叫價$1,070萬】 太古城580呎 保養良好【叫價$1,080萬】 今日 太古城580呎 保養良好【叫價$1,080萬】 錦綉花園848呎 連花園【叫價$1,100萬】 今日 錦綉花園848呎 連花園【叫價$1,100萬】 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 今日 $1,000萬~$1,200萬尋寶 可選豪宅細戶至新界洋房 日出康城672呎 低層樓景【叫價$870萬】 今日 日出康城672呎 低層樓景【叫價$870萬】 財政預算案 財政司 放盤 銀行 按揭保險 二手市場