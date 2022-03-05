屯門御海灣II 加推8伙應市 折實$535.5萬起 置業家居 2022/03/05 分享： 屯門御海灣II（御海灣發展項目第2期）於2月份售出15伙，成為全港新盤成交最多，發展商新地再新撥單位應市，今日（5日）發售新推8伙單位。 銷售安排顯示，8伙單位實用面積255至437平方呎，戶型開放式至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣恆大‧睿峰 即將收樓 一口價單位加價 今日 長沙灣恆大‧睿峰 即將收樓 一口價單位加價 古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億 2022/02/26 古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億 屯門OMA OMA重推2伙撻訂戶 個別較3年前提價逾15% 2022/02/26 屯門OMA OMA重推2伙撻訂戶 個別較3年前提價逾15% 何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 2022/02/19 何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 2022/02/19 白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 銷售安排 屯門 御海灣II 一手市場