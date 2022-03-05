屯門御海灣II 加推8伙應市 折實$535.5萬起

屯門御海灣II（御海灣發展項目第2期）於2月份售出15伙，成為全港新盤成交最多，發展商新地再新撥單位應市，今日（5日）發售新推8伙單位。

銷售安排顯示，8伙單位實用面積255至437平方呎，戶型開放式至

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