長沙灣恆大‧睿峰 即將收樓 一口價單位加價 置業家居 2022/03/05 分享： 長沙灣恆大‧睿峰早前已獲發入伙紙，關鍵日期為4月10日，收樓在即，發展商更新價單，更改付款方法，而目前可售單位可受惠新按保措施，即$1,200萬內可造八成按揭。 當中取消原先90天成交期及建築期付款兩個 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門御海灣II 加推8伙應市 折實$535.5萬起 今日 屯門御海灣II 加推8伙應市 折實$535.5萬起 古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億 2022/02/26 古洞南華第第二期洋房錄內部轉讓 成交價$1.92億 屯門OMA OMA重推2伙撻訂戶 個別較3年前提價逾15% 2022/02/26 屯門OMA OMA重推2伙撻訂戶 個別較3年前提價逾15% 何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 2022/02/19 何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 2022/02/19 白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 一手市場 長沙灣 恆大‧睿峰