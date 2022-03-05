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長沙灣恆大‧睿峰 即將收樓 一口價單位加價

置業家居 2022/03/05

分享：

長沙灣恆大‧睿峰早前已獲發入伙紙，關鍵日期為4月10日，收樓在即，發展商更新價單，更改付款方法，而目前可售單位可受惠新按保措施，即$1,200萬內可造八成按揭。

當中取消原先90天成交期及建築期付款兩個

...

欄名 : 新盤速遞

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