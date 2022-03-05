蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人 置業家居 2022/03/05 分享： 曾於殘奧六奪金牌，並五次打破世界紀錄的香港田徑運動員「神奇小子」蘇樺偉，獲「2020/21年度院士榮譽資格及獎項頒授典禮暨社會關愛獎項計劃」，頒授資深院士名銜。蘇樺偉於獲獎後感謝社會企業研究院的嘉許， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 2022/02/19 90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 綠表VS白表入市小知識： 2022/02/19 綠表VS白表入市小知識： 金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝 2022/02/12 金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝 環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢 2022/02/05 環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢 余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動 2022/01/29 余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動 蘇樺偉 人物專訪 傷殘奧運