蘇樺偉獲頒資深院士名銜 盼自身經歷鼓勵香港人

曾於殘奧六奪金牌，並五次打破世界紀錄的香港田徑運動員「神奇小子」蘇樺偉，獲「2020/21年度院士榮譽資格及獎項頒授典禮暨社會關愛獎項計劃」，頒授資深院士名銜。蘇樺偉於獲獎後感謝社會企業研究院的嘉許，

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