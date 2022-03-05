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放寬按保 二手轉活一手平穩

置業家居 2022/03/05

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上月財政司司長發表新一份財政預算案，正如財爺在引言中所形容，過去一個多月變種病毒來襲，形勢急速逆轉，病毒擴散速度之快、影響程度之深，對很多市民的生活和工作、中小企的經營造成沉重打擊，削弱了大家對前景的信心，社會上瀰漫着憂慮和悲觀的情緒。

猶幸消費券的派發，以至按揭保險上限的放寬，總算為市場帶來一杯涼水，不過當然亦如財爺在預算案最後的寄語，現時是抗疫路上最艱難的一刻，面對着最巨大的挑戰，但困難必然會過去，回歸以來香港經歷幾許風雨，經濟金融大致保持穩定。同樣過去樓市有起有跌，但經驗過2019年的社會事件，以至過去兩年疫情帶來的衝擊，但整體樓市尚算平穩，樓價亦有一定的支持。

解決換樓人士資金安排

無可否認，在現時的一刻樓市正處於近年來的一次低谷，受社交距離措施進一步收緊，加上染疫人數幾何級數上升，新盤暫緩推售，在零推盤環境下，上月新盤銷售跌至只有120宗成交的8年幾新低，二手註冊量同樣回落至只有不足2,600宗的成交，重返兩年前的低位。

不過新一份財政預算案，再次放寬按揭保險計劃的上限，將可申請最高八成按揭貸款的樓價上限將由$1,000萬提升至$1,200萬，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限則會由現時$800萬提升至$1,000萬元，計劃不單讓首次置業人士有更多選擇，最重要是解決樓換樓人士的資金安排。

3月一手成交料低至150宗

今次計劃的修訂，與兩年前（2019年10月）施政報告中的放寬，最大不同的地方是新修訂同時將$1,125萬至$1,920萬的按揭貸款上限定為$960萬，換言之有關單位可享有介乎八成至五成之間的遞減式按揭，因為在上次修訂中，將$1,000萬的物業成分界綫，過去$1,000萬以下按揭上限為八成，而$1,000萬以上的按揭則只有五成，令$1,000萬以上的換樓鏈幾近斷裂，新修訂對換樓人士帶來極大的幫助。

事實上，雖然新修訂只是公布短短一個多星期，但近日二手市場的氣氛明顯轉活，整體二手交投有明顯的回升，相信新例下本月二手註冊量可望有所回升，但一手市場的情況或許會再持續淡靜，加上稍後會實施全民強檢，相信對發展商推盤的安排仍有一定困難，本月一手市場或許仍會較為淡靜，本月一手成交量相信只會維持於150宗左右的低水平。

新財案公布放寬按保後，近日二手市場的氣氛明顯轉活，相信新例下本月二手註冊量可望有所回升。

撰文 : 楊永健 世紀21 Q動力總經理

欄名 : 樓市講場

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